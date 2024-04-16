國巨董事酬金 連三年居冠

臺灣證券交易所、櫃買中心昨（15）日公布2023年上市櫃公司董事酬金擬議數，國巨（2327）以7,431萬元連三年蟬聯上市櫃公司平均每位董事酬金王寶座，中信金以7,256萬元續居金融業之冠，並擠下台積電的6,354萬元重回總排行第二名。

與2022年相較，上市公司每位董事酬金前十大有八成是老面孔，前三名依序為國巨、中信金、台積電，第四名為和泰車的3,501萬元，第五名為元大金的3,390萬元，第六至第十名分別為開發金、大立光、光寶科、台中銀、台新金，金額在2,335萬至3,006萬元不等。

至於上櫃公司部分，董事平均酬金前十高中，超過千萬元有六家，家數較前一年翻倍，聖暉*以1,204萬元排名第一，其次為元大期貨1,188萬元、第三是中美晶1,127萬元、第四至六名依序為鈊象1,092萬元、欣銓1,069萬元、環球晶1,065萬元。

第七至十名則為世界912萬元、廣運894萬元、康和證847萬元、譜瑞-KY則是700萬元。

另統計，去年虧損仍發放董事酬金的上市公司有183家，當中，國喬全體董事發放酬金3,535萬元，平均每位董事酬金達517萬元，金額排名最高。

對此，國喬澄清是因近年大陸建廠獎金分年遞延發放所致。