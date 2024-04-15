誠美材董總失和浮出檯面 雙方發聲明互嗆

誠美材（4960）董事長何昭陽、總經理連巍鐘內部失和浮出檯面，經營權爭奪戰火再起，雙方都發出聲明互嗆，連巍鐘以公司名義指控何昭陽私自攜出並使用公司印鑑章，且質疑有陸資介入，但同時也在聲明中強調，此次事件不會影響公司的正常營運；何昭陽也發出聲明強調，「連巍鐘以公司名義發布的新聞稿並未經身為董事長的本人同意，無法代表本公司立場」。

誠美材今年股東會將進行董事改選，經營權戰火也隨著董事長何昭陽、總經理連巍鐘內部失和而愈顯激烈；根據誠美材在公開資訊觀測站法人董事辭任公告，在4月14日收到法人董事恆泰國際投資控股辭任書，自即日起辭去法人董事職務，辭任理由是「基於貴公司董事長何昭陽指稱本公司有股東爭議，為免影響貴公司及股東權益，故辭職」；也就是說，連巍鐘已辭去誠美材法人董事代表人職務。

但誠美材也發出聲明稿，指控何昭陽私自攜出公司的經濟部登記印鑑章，且使用印鑑章申請申請股東名冊，聲明強調，何昭陽違反內部控制制度，私自攜出並使用印鑑章，進行與本公司業務顯然無關的簽約事項，且造成印鑑章在外流浪，公司審計委員會查知後已決議委請律師催告，要求董事長返還印鑑章，同時將保留法律追訴的權利。

另外，聲明也表示，天逸集團董事長温峰泰近期以各種手法聯合特定投資人購買股份，所聯合買股之人士，據知難以排除由陸資身份偽裝為外資主體；為避免本公司遭陸資違法入侵而影響供應鏈之穩定性，正積極與法律顧問商討處理方案，以維護公司及股東權益。

聲明強調，關於本公司近期內部糾紛事件，深感遺憾，但此次事件不會影響公司的正常營運，公司的業務運作依然穩健，將繼續努力為股東創造價值。

針對誠美材的聲明，何昭陽也發出聲明回應，他強調，「誠美材代理總經理連巍鐘以公司名義發布之新聞稿並未經身為董事長的本人同意，無法代表本公司立場」。

何昭陽說，「本人為個人及公司權益，才於近日要求所屬將公司董事長職章交予本人自行保管，及取得公司股東名冊等動作，得以防止該員等藉此行不法之事」，「不料，竟遭對方污蔑，甚至行文威嚇，欺人莫此為甚，本人亦保留訴追的權利」；有關中資問題，何昭陽表示，「經本人瞭解，也聽取大股東說明，實非事實」。