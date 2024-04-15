華邦入選科睿唯安全球百大創新機構 積極布局多國專利
華邦集團在15日宣布，2024年再次入選科睿唯安的全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2024），彰顯集團將研發成果積極地布局多國專利，及質量並重的專利動能表現，備受國際專業評鑑肯定。
華邦、新唐、新唐日本等集團旗下關係企業，整合全球同仁研發實力積極投入技術開發，並在世界各地設立研發據點，以專利與營業秘密雙軌保護創新成果，研發領域遍及物聯網、智慧工業、醫療、車用、電腦通訊以及消費性產品等市場，是台灣唯一同時具備DRAM、Flash及Logic三項自主製程開發、產品設計及行銷業務能力的集團公司。
據悉，2023年華邦集團研發經費約占總營收23%，目前全球累積獲證專利超過8,500件，顯示華邦集團高度重視研發資源的挹注。
科睿唯安產品長Gordon Samson表示，今年躋身全球百大創新機構絕非易事，因為在創新生態系統中保持優勢比以往更加困難，華邦展現出一貫的創新表現，尤其是其發明在全球市場上的成功和領先技術。我們祝賀華邦連續兩年榮獲全球百大創新機構。
華邦指出，公司在創新管理方面，以永續貢獻與專利品質為智財政策核心並持續布局關鍵技術之專利，除了以專利來評價創新外，更納入營業秘密註冊制度，以全方位地記錄創新的軌跡，進一步強化公司營運及智慧財產管理。
未來，公司也將持續地開發綠色技術，將專利布局策略融合營運目標，涵蓋電動車、自駕車、AI、節能減碳等新興應用領域，期望能與客戶及合作夥伴共同發揮半導體產業的永續創新影響力。
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