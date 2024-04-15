三星共同執行長慶桂顯 親訪廣達小金雞雲達總部
三星電子共同執行長慶桂顯（Kye Hyun Kyung）日前來台，親訪代工大廠廣達（2382）旗下雲達科技總部，並參觀雲達5G Open Lab，包括廣達副董事長梁次震、資深副總經理暨雲達總經理楊麒令等高層，均親自與會接待。
雲達在職場社群平台LinkedIn上表示，很高興能在總部接待慶桂顯博士，分享雲達最新的技術進展。
慶桂顯為三星電子共同執行長，掌舵包含半導體事業的裝置解決方案（DS）部門，並兼任高層研究中心三星先進技術研究所（SAIT）主管。
由於三星去年傳出因憂心營業秘密外流，將自行開發「類ChatGPT」生成式AI工具，初期先用於集團內部，後續將開放對外使用，屆時可望釋出龐大的AI伺服器硬體訂單。
業界預期，慶桂顯此次參訪雲達，雙方可望洽談AI伺服器相關訂單，而另一方面，輝達（Nvidia）先前也宣布計劃向三星電子採購高頻寬記憶體（HBM），雲達與輝達在AI伺服器上已緊密合作多年，未來三星與雲達在AI領域，也可望有更進一步的合作關係。
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