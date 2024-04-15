合勤控：看好2024年支援WiFi 7設備普及
網通廠合勤控看好2024年支援WiFi 7設備開始普及，推出結合資安、人工智慧（AI）、雲端網管的商用網路解決方案。
合勤控旗下兆勤科技評估，WiFi 7可帶來嶄新的功能和技術，支援更大的320MHz頻寬、4KQAM和多重連接模式（MLO），相較於WiFi 6技術達到頻寬容量翻倍、最大傳輸速率提高達20%，並降低延遲。
兆勤科技今天宣布推出企業級WiFi 7無線基地台，盼隨著支援WiFi 7設備普及，使中小型企業能夠迅速進行WiFi 7升級。
兆勤科技鎖定11Gbps速度，採用2.4、5、6Ghz共3頻設計，使用新一代高通四核心處理器（CPU），高速運算能力提升WiFi速度及負載量。
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