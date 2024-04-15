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IDC：今年首季全球智慧手機出貨成長7.8% 三星奪回冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告（IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker）的初步數據統計，今年第1季全球智慧型手機出貨量達2.894億支，年增7.8%；三星擠下蘋果，重新奪回第1季出貨量冠軍，市占率20.8%；IDC認為，雖然因為許多市場仍面臨總體經濟挑戰，該產業尚未完全走出困境，但連續第三季出貨量成長，有力地表明復甦正在順利進行。

IDC全球行動和消費設備研究副總裁Ryan Reith表示，「正如預期，智慧型手機的復甦繼續向前推進，頂級品牌的市場樂觀情緒正在慢慢升溫。 雖然蘋果在2023年底成功奪得出貨冠軍，但三星在今年第1季成功地再次成為領先的智慧型手機供應商」。

Ryan Reith指出，「雖然IDC預計這兩家公司將繼續保持在高階市場的領先地位，但華為在中國市場的復甦，及小米、傳音、OPPO/OnePlus 和vivo 的顯著成長，可能會讓這兩家OEM 廠商尋找擴張和多元化的領域。 隨著經濟復甦，很可能會看到頂級公司獲得更多市占，較小的品牌則為定位而苦苦掙扎」。

IDC全球追蹤報告團隊研究總監Nabila Popal表示，「智慧型手機市場正從過去兩年的動盪中走出來，變得更加強大和富有變化。 首先，繼續看到價值和平均銷售價格（ASP）的成長，因為消費者知道他們持有設備的時間會更長，所以選擇了更昂貴的設備」。

Nabila Popal指出，「其次，前五大品牌的實力發生變化 ，隨著市場參與者在經濟復甦後調整策略，這種變化很可能會繼續下去。 小米正從過去兩年的大幅下滑中強勢回歸，傳音則透過在國際市場的積極發展，成為前五強中的穩定一員。 相比之下，雖然排名前兩位的品牌在第1季都出現負成長，但三星的整體狀況似乎比最近幾季更為強勁」。

IDC 三星 智慧型手機

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