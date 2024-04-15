微星展示適用於 媒體及娛樂產業的 GPU 伺服器

領先全球伺服器供應商MSI微星科技（2377），於4月14日至17日期間參加在拉斯維加斯會展中心舉辦的2024 NAB Show 展覽，於SL9137攤位展示最新基於 AMD 處理器的 GPU 伺服器產品，此系列產品是為滿足現代媒體和娛樂產業不斷變化的創意專案需求。

MSI 微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著人工智慧不斷重塑媒體和娛樂產業，也為動畫、視覺效果、影片編輯和渲染等後製任務帶來了前所未有的速度和性能。 MSI 的 GPU 平台 能夠讓內容創作者以高效、快速且毫不妥協的品質來執行每個專案。

MSI GPU 伺服器革新創意專案的生產力。G4101 是一款4U 4-GPU 伺服器平台，專為媒體及娛樂產業的創意專業人士而打造，配備單路 AMD EPYC 9004系列處理器並支援液冷模組，提供12組 DDR5 RDIMM 插槽。此外，配置的

4個 PCIe 5.0 x16插槽，專為帶有散熱器的3個插槽寬度顯示卡而設計，確保氣流增加並持續提供性能。擁有12個前置2.5吋U.2 NVMe/SATA 硬盤支架，提供高速和靈活儲存選擇，滿足AI工作負載的多樣需求。此伺服器結合風流配置和液冷內循環技術，成為在高負載條件下也能良好運行的散熱解決方案。

另一款液冷 S1102-02 伺服器提供了理想的解決方案，不僅具備優越的散熱性能還能優化成本。此系統配置了單路AMD Ryzen 7000系列處理器，支援高達170W的液冷散熱。另外，在1U的小巧空間中，能支援4組 DDR5 DIMM插槽、1個 PCIe 4.0插槽、2個10GbE 網路連接埠以及4個3.5吋的 SATA 熱插拔硬碟支架。

媒體創意專案經常需要管理大量數據集並執行複雜的計算，MSI 的服務器平台在管理這些要求嚴格的任務方面表現出色，確保專業人士的工作流程順暢無間斷。這種簡化的流程使創意思維者能夠專注於概念和執行，而不再苦於應對技術挑戰。