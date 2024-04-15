不只黃仁勳蘇姿丰！電腦展議程曝光 童子賢5月將暢談 AI PC

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）創辦人蘇姿丰都將在6月搭乘專機來台參加台北國際電腦展。主辦單位15日再度宣布，將在展前召開「AI PC 產業前景座談會」，並邀請和碩董事長童子賢、宏碁智醫董事長連加恩、高通副總裁劉思泰等大咖齊聚一堂，從趨勢、生態系、Server、Cloud、Edge 到應用領域等不同面向，進行最全面的討論。

台北國際電腦展（Computex）是全球領先的 AIoT 和新創產業展覽，今(2024)年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。由於「AI PC」是今年的話題亮點，也是台灣IT廠商重要商機，因此主辦單位決定於5月16日提前召開產業前景座談會，邀請AI PC上中下游廠商，分享廠商AI PC實際案例心得，就不同應用領域對生成式AI/LLM的導入與心得進行探討，讓與會人士更加了解AI PC生態系能量與產業前景。

據悉，此次邀請的名單，除了資策會產業情報研究所長洪春暉外，還邀請到多位國內電子產業的重量級大咖，包括：和碩董事長童子賢、宏碁智醫董事長連加恩、華碩共同執行長胡書賓等；此外，也邀請「英特爾（Intel）台灣分公司總經理汪佳慧、Google 台灣董事總經理馬大康、高通副總裁劉思泰」等國際大廠的董總級主管現身，可謂是眾星雲集。