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不只黃仁勳蘇姿丰！電腦展議程曝光 童子賢5月將暢談 AI PC

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩董事長童子賢。(本報系資料庫) 曾羿鈞
和碩董事長童子賢。(本報系資料庫) 曾羿鈞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）創辦人蘇姿丰都將在6月搭乘專機來台參加台北國際電腦展。主辦單位15日再度宣布，將在展前召開「AI PC 產業前景座談會」，並邀請和碩董事長童子賢、宏碁智醫董事長連加恩、高通副總裁劉思泰等大咖齊聚一堂，從趨勢、生態系、Server、Cloud、Edge 到應用領域等不同面向，進行最全面的討論。

台北國際電腦展（Computex）是全球領先的 AIoT 和新創產業展覽，今(2024)年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。由於「AI PC」是今年的話題亮點，也是台灣IT廠商重要商機，因此主辦單位決定於5月16日提前召開產業前景座談會，邀請AI PC上中下游廠商，分享廠商AI PC實際案例心得，就不同應用領域對生成式AI/LLM的導入與心得進行探討，讓與會人士更加了解AI PC生態系能量與產業前景。

據悉，此次邀請的名單，除了資策會產業情報研究所長洪春暉外，還邀請到多位國內電子產業的重量級大咖，包括：和碩董事長童子賢、宏碁智醫董事長連加恩、華碩共同執行長胡書賓等；此外，也邀請「英特爾（Intel）台灣分公司總經理汪佳慧、Google 台灣董事總經理馬大康、高通副總裁劉思泰」等國際大廠的董總級主管現身，可謂是眾星雲集。

至於台北國際電腦展將於6月4日正式開展，其中 Forum 上午場將於6月5日上午10點拉開序幕，邀請到 NVIDIA、Google、Synopsys、AWS 等大廠進行專題演講，聚焦AI應用的布局前沿，探討運算晶片、雲端服務、智慧商機、智慧視覺、空間運算、Deepfake 等前瞻趨勢發展，以及應用產業技術革新，剖析2024生成式AI應用如何在創新與商機上發揮最大可能性。

和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

AI 電腦展

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