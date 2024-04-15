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Ansys 導入 AI 虛擬助手 AnsysGPT 問世

經濟日報／ 蘇嘉維／台北即時報導

工程模擬軟體商 Ansys（Nasdaq：ANSS）15日宣佈正式推出其AI驅動的虛擬助手 AnsysGPT。虛擬助手使用 ChatGPT 技術構建，將 Ansys 工程師的專業知識與AI的強大功能融合在一起，提供能夠提供快速、全天候的客戶支援的通用工具。AnsysGPT 使用 Ansys 的數據進行訓練，可以在幾秒內對客戶最迫切的工程問題提供有用的回答。

AnsysGPT 可讓客戶全天候存取虛擬助理，以解答有關 Ansys 產品、相關物理和其他複雜工程主題的查詢，從而協助團隊。透過安全且易於使用的介面，設計師和工程師會以多種常見語言獲得即時回應，協助他們簡化模擬設定，瀏覽相關學習機會等。

更新版本遵循對回應準確度、效能和資料合規性的嚴格測試。AnsysGPT 從新的公開來源擷取知識，包括產品文件，產品和工程相關的訓練文件、常見問題集、技術行銷材料，以及公開的 Ansys 學習論壇討論。此外，升級後的基礎架構還提供增強的安全性和可擴展性，以容納數千名用戶。

Continental Automotive Romania 資深熱模擬工程師 Eugen Dinca 表示：「由於初學者和經驗豐富的工程師都難以設定複雜的模擬，AnsysGPT 的效用是不可低估的。它易於使用、可靠、相關、準確的資訊會快速顯示。舉例而言，我的查詢可以得到所有必要資訊的回答，包括與文件相關的連結。」

Ansys 客戶卓越副總裁 Anthony Dawson 表示：「AnsysGPT 的發佈標誌著 Ansys 客戶可以使用革命性的AI技術支援途徑。AnsysGPT 是一種互補工具，讓客戶能夠自行尋找複雜問題的答案。此版本可提高使用者的回應準確度、效能、資料安全性和合規性，進而準確、快速地回答他們最重要的工程問題。」

AI 工程師 軟體

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