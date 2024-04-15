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英特爾打造企業交流平台 促進台灣與印度合作

中央社／ 新竹15日電

英特爾（Intel）舉辦台印區域合作夥伴交流會，創建對話平台，協助台灣合作夥伴拓展海外商機，促進與印度重要企業組織合作。

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧指出，台灣生態系在全球資料中心、雲端基礎建設、伺服器市場皆占有舉足輕重地位，越來越多企業加速全球布局以提升國際競爭力，及打造更具韌性的供應鏈。

汪佳慧表示，英特爾長期以來致力協助台灣生態系發展，與合作夥伴在技術與產品研發上密切合作，共同發掘全球商機。透過這次的台印區域合作夥伴交流活動，促進台灣生態系夥伴與印度業者展開對話，探索機會和交流經驗，共同推動創新目標。

英特爾今天發布新聞稿指出，台印區域合作夥伴交流會於日前舉辦，台灣廠商宏碁、研華、華碩、仁寶、神基、技嘉、英業達、和碩、廣達等，及印度廠商Dixon、Kaynes、Optiemus、Sahasra、Sheeltron和VVDN等一同參加。

英特爾表示，長期致力串連各區域生態系夥伴，打造企業交流平台，共同探索企業的未來挑戰與因應方案，布局全球韌性供應鏈。東南亞是英特爾全球供應鏈布局重要的一環，將持續積極推動半導體封裝、測試業務，並完善資訊產業供應鏈，打造優良的投資與市場環境。

布局 生態 英特爾

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