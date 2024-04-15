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國科會搶國際人才 IC設計基地落腳布拉格

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會主委吳政忠。 圖/聯合報系資料照
國科會主委吳政忠。 圖/聯合報系資料照

國科會昨（14）日宣布，為吸納國際IC設計人才、助海外布局的台廠練兵，台灣第一座IC設計海外訓練基地確定將落腳捷克布拉格，預計9月營運，藉此廣納歐洲人才庫，第一年預計將協助培訓100名國際生。

國科會主委吳政忠表示，德、法等歐洲國家希望與台灣開展半導體相關合作，而中小型歐洲國家可從IC設計開始。

有鑑於歐洲國家的基礎科學教育扎實，具有高素質的碩博士高階研究人力發展潛力，在考量串聯歐洲各國指標性大學院校的交通便利性、國際化程度、未來發展性等項目後，鎖定捷克首都布拉格，作為台灣與歐洲半導體合作的新里程碑，亦即將設置晶創海外基地首座海外據點。

國科會2024年啟動晶創台灣方案，規劃十年斥資3,000億元經費，力拚將台灣打造為世界IC設計重鎮。

今年晶創台灣，政府規劃投入120億元點火布局，將設置台灣首座IC設計海外訓練基地，一方面回應歐洲中小型國家盼與我合作半導體訴求，二方面也為台廠延攬、培育海外IC設計人才。

IC設計 半導體

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