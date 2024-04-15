沒大股東奧援 誠美材風波不斷

誠美材（4960）近年多次爆發經營權之爭，從大股東奇美實業退出經營、群創（3481）退出董事會，2019年，何昭陽與股市聞人葉美麗鬧出誠美材董事長雙包案，近日再傳出公司內鬥，何昭陽與總經理連巍鐘互控結合外部勢力奪權，關鍵原因在於誠美材沒有大股東奧援，股權過於分散，導致公司風波不斷。

誠美材原名奇美材料，原由奇美實業轉投資，是奇美集團當年成立奇美電（後來併入群創）時，為達到面板關鍵零組件自製化而設立的公司，由當時奇美實業總經理何昭陽兼任董座。

2018年公司股權移轉並更名誠美材，董事會也大洗牌，原大股東奇美實業完全退出董事會，並陸續出脫持股，隨後何昭陽引進葉美麗進入董事會，出任誠美材副董事長，沒想到後來爆發兩人互鬥風波，當時何昭陽為維護其權益，也曾帶走公司大小章。

2020年5月，大股東群創無預警宣布辭去誠美材董事職務。由於群創是誠美材大股東又是大客戶，引起業界關注。

偏光板為面板關鍵零組件之一，不過，近年大陸面板廠在官方資源支持下，已稱冠全球面板市場，加上大陸積極提高零組件自製化，近年偏光板廠均積極尋求轉型，另闢新戰場。

誠美材因近年處分恆美光電（前昆山廠）匯回近50億元，為公司帶來豐沛現金流，同時完成現金減資，減資比率約15%，股本降至57.38億元，公司邁向轉型之路。