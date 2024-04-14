代工五哥第2季展望一次看 筆電觸底回升、AI伺服器續強

5大代工廠已公布3月營收，廣達與仁寶創近4個月新高，緯創和英業達分別寫下近12、17個月高點。展望第2季，代工五哥普遍預期筆電業務將觸底回升，並看好人工智慧（AI）伺服器等非電腦業務持續扮演帶動成長的火車頭。

廣達3月合併營收約新台幣1017.09億元，月增20.7%，年增9.6%，重返千億元大關，寫下近4個月新高，主要受惠於季底拉貨效應。第1季筆電出貨1050萬台，季增1%，年減2.8%，遠優於內部預期。

法人分析，廣達筆電出貨已於第1季觸底，2024年出貨量將與去年4690萬台持平。由於雲端伺服器、AI伺服器及電動車成長動能較強，預估2024年筆電業務營收占比將下降至30%至35%，非筆電業務比重上揚至65%至70%。

仁寶3月營收779.9億元，月增35.6%，年減2.2%，為近4個月高點，預期第2季PC與非PC營收將季增個位數。隨著非PC營收比重提升，仁寶估2024年毛利率將優於去年，看好未來3年內非PC營收比重將達40%。

緯創同樣受惠於季底拉貨效應，筆電、桌機和顯示器3月出貨皆高於2月，帶動3月合併營收達898.31億元，月增10.77%，年減5.41%，為近12個月高點；今年第1季營收2382.28億元，年增12.37%，改寫歷年同期新高。

緯創預估筆電與顯示器第2季出貨將季增個位數，桌機與AI伺服器出貨將季增兩位數。

法人認為，伺服器為緯創今年主要成長動能，今年伺服器營收貢獻將達45%、獲利貢獻67%，均高於去年的35%及54%。緯創也將切入繪圖處理器（GPU）模組、交換器基板與AI伺服器內更多主板產品，為後續成長挹注動能。

英業達在AI伺服器缺料緩解下，3月合併營收約497.26億元，月增35.68%，年增5.57%，為近17個月新高；第1季累計營收1305.06億元，年增8.59%，為歷年同期新高。

因筆電部分訂單提前到第1季出貨，加上部分標案延後到第3季，英業達預估第2季筆電出貨將季減個位數；伺服器第2季出貨將季增個位數。

和碩受惠於筆電新品開始出貨，3月合併營收達747.51億元，月增12.75%，年減26.19%；第1季累計營收2504.01億元，年減21.29%。由於去年第1季有iPhone 15部分機種轉單貢獻，拉高基期，造成3月及第1季營收年減逾2成。

和碩指出，筆電等資訊產品今年第2季有新產品推出，將比第1季成長。消費性電子與通訊產品等到下半年新機亮相，可望大幅成長。