供應鏈移轉AI商機火熱 台首季對捷克資通出口年增8倍

台灣今年第1季對歐洲出口資通與視聽產品年成長逾7成，財政部官員表示，其中對捷克的資通外銷年增幅更超過8倍，而且台灣對捷克出口8成5為資通產品，主因受惠AI商機火熱，以及供應鏈移轉的加乘效果影響。

根據財政部公布的最新海關進出口貿易初步統計，台灣前3月出口金額1103.3億美元、寫歷年同期次高，年增12.9%、創近7個季度最強增幅，在亞洲主要經濟體中屬前段班，官員指出，關鍵之一在於資通與視聽產品外銷持續暢旺。

反映在數據上，第1季台灣資通與視聽產品出口金額305.8億美元，創有史以來單季最高水準，其中對歐洲外銷近34億美元，年增近4成。

財政部統計處官員表示，事實上，資通產品對歐洲外銷是在去年下半年開始出現明顯成長趨勢，帶動2023年資通全年對歐出口年增6成6，背後因素除人工智慧（AI）商機挹注資通產品拉貨動能不墜，也與全球供應鏈移轉、重新布局有關。

財政部統計處官員指出，值得注意的是，資通產品對歐出口，主要銷往的國家除了資通大國荷蘭，也包含捷克。

官員進一步表示，台灣對捷克資通外銷成長主要是自去年11月開始，並在今年加速增長，若以首季數據而言，對捷克出口資通產品金額4.1億美元、年增幅高達8.1倍，且光是資通產品，就占對捷克外銷總值4.8億美元的逾8成5。

官員指出，目前有不少台灣廠商把AI相關的資通高階產線移回國內，在市場看好AI商機前景下，可以預期出貨將持續成長，至於對單一國家捷克的出口動能是否延續，仍須再觀察一段時間。

「資通與視聽產品」項下包含筆電、桌上型電腦、伺服器、顯卡音效卡等，以及儲存媒體、電腦零附件、交換器及路由器、手機及網通產品零件、平面顯示模組。