AI商機火 封測廠迎復甦 日月光投控、矽格等下半年營運將增溫

庫存調節告一段落，人工智慧（AI）加快節奏，封測產業普遍共識，業績將復甦成長，AI新應用為主要成長動能，業界看好包括日月光投控（3711）、矽格、力成、南茂等，下半年營運將優於上半年。

以龍頭廠日月光投控來看，今年第1季營收1,328億元，為同期次高，季減17.3%、年增1.4%；展望後市，集團先前說，伴隨上半年產業庫存調整告段落，加上AI趨勢帶動先進封裝需求暢旺，預期今年先進封裝營收翻倍成長，法人估相關營收將增加至少2.5億美元。

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另外，為滿足客戶採用更先進技術，加上產業進入新成長周期，日月光投控將加大投資力道。法人預計，該公司今年資本支出將年增40～50%，有機會超過20億美元，創投控成立來新高，其中65%用於封裝業務。

矽格今年3月營收14.6億元，為近18個月來高點，月增11%、年增14.9%；累計前三月營收41.6億元，年成長15.1%，歷年同期次高。

矽格表示，3月營收持續上揚，較預估增長，主要來自車用晶片微幅增加，AI、網通、消費電子及手機晶片供給穩定成長，儘管高速運算晶片（HPC）稍減少，但3月營收成長態勢明顯。

隨記憶體市況走強，力成3月營收63.4億元，為三個月來高點，月增7.9%、年增14.8%；累計前三個月營收183億元、年增16.4%，為歷年同期第四高。

力成執行長謝永達曾說，記憶體是一門好生意，公司具備領先地位，同時也在高階封裝、邏輯IC展開更多布局，預期隨新專案陸續展開，景氣及需求回升，今年盼一季比一季好。

南茂抱持同樣論調指出，首先於客戶庫存較先前改善，其次是記憶體產業回升，再來為面板驅動晶片的車用面板和OLED需求穩健，加上高階測試機台於去年第4季小幅擴充，仍維持高水準，法人研判南茂全年營運將有高個位數百分比增長。