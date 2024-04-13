穎崴23周年慶暨慈善音樂會 董座：推動社會正向循環

穎崴（6515）13日表示，周五晚間於高雄市岡山文化中心演藝廳舉辦穎崴科技23周年慶暨慈善音樂會，穎崴科技董事長暨穎崴慈善關懷協會理事長王嘉煌表示，很高興以穎崴慈善關懷協會理事長身分出席別具意義、同時如此富有生命力的活動，穎崴自2001年成立至今，邁向第23周年，在這片充滿溫情良善的土地上持續打拼，取之社會、用之社會，希望透過這次慈善活動，盡微薄之力，推動社會正向循環。

穎崴科技表示，希望透過音樂的力量，傳遞喜悅、溫暖和愛，同時以實際行動支持兒少、長照、身障、心障等團體。

此次活動由穎崴科技、穎崴慈善關懷協會主辦，經濟部產業園區管理局擔任指導單位，經濟部科技產業園區發展組專門委員薛偉銘、聖功醫院院長楊儀華修女、台灣愛希望兒童關懷發展協會執行秘書莊喻善、星星王子打擊樂團團長吳玲媛、高雄自閉症協進會理事長林秀仙、高雄市兒童合唱團團長方朝郁、高雄市采祺合唱團團長黃素晴、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會執行長兼總教練蔡秀慧等出席共襄盛舉。

穎崴慈善關懷協會成立於2022年，本著關懷弱勢、回饋社會、促進公益、發揚慈善的初心而成立，穎崴董事長王嘉煌擔任理事長，協會聚焦兒少、青少年以及身心障礙等弱勢族群，透過協會力量，致力為社會帶來正面的改變。

此次音樂會橫跨六大團體：包括高雄市采褀合唱團、星星王子打擊樂團、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會、高雄市兒童合唱團、聖功長照爺奶村、台灣愛希望兒童關懷發展協會等，上述六大團體皆為此次慈善音樂會的受贈單位；其中高雄市采褀合唱團、星星王子打擊樂團、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會、高雄市兒童合唱團等團體擔綱演出。