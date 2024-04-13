陸電信禁用美晶片 英特爾、超微衝擊大

美中科技戰升溫，據傳北京當局要求把美國晶片排除在該國電信系統之外，此舉可能對英特爾（Intel）和超微（AMD）衝擊最大。中國大陸此前已傳出下令政府機構禁用iPhone以及搭載美國晶片的電腦，甚至連電動車都須擴大使用本國製晶片。

道瓊社報導，知情人士透露，為了讓大陸電信基礎設施加速擺脫外國晶片，中國工信部今年稍早指示當地電信巨擘，須在2027年前逐步淘汰外國製處理器。當局下令國營電信商檢查自家網路，了解非陸製晶片的普及程度，並擬定替換時間表。

以往缺乏優質的本土晶片，阻礙了中國電信產業擺脫外國晶片。據了解如今大陸電信商採購更多本土晶片，部分原因是陸製晶片品質改善、表現也更穩定。知情人士說，此種情況下，受創最重的將是英特爾和超微。中國和全球網路設備使用的核心處理器，近年來多由這兩家晶片商供應。

據產業研究機構集邦科技，英特爾和超微在全球伺服器CPU中，市占最高，估計今年英特爾市占可能為71%、超微為23%，該機構未單獨提供中國數據。陸廠的本土化政策，將削弱這兩家公司在當地的銷售。中國是英特爾的最大市場，占該公司去年營收的27%。中國也占超微去年營收的15%。

美國基於國安考量，禁用陸製電信設備，並限制美國先進晶片輸中。同時，北京也努力剔除關鍵供應鏈的外國供應商，從穀物到半導體均力求改買本土產品。中國當局先前已阻止政府機構和國營企業，購買內有英特爾和超微晶片的桌電和筆電。