蘋果推M4晶片帶旺AI PC鏈 鴻海、廣達下半年成長添動能

彭博新聞援引知情人士的消息報導，為力求提振電腦銷售，蘋果準備全面更新Mac產品線，新一代產品將配置蘋果自行研發具人工智慧（AI）處理能力的M4晶片。法人看好，隨著蘋果全力衝刺AI PC的銷售，可望為MacBook主力供應商鴻海（2317）與廣達（2382）增添下半年業績成長力道。

法人表示，蘋果MacBook Air主力供應商為鴻海，MacBook Pro的主力供應商為鴻海與廣達。

蘋果Mac系列產品傳導入AI晶片 圖／經濟日報提供

蘋果五個月前發布首款搭載M3晶片的Mac電腦，根據知情人士透露，目前已接近量產下一代M4處理器。據悉新晶片至少有三個主要版本，蘋果希望每款Mac機型都能搭載這種晶片。

蘋果正處於關鍵時期，在2022年達到頂峰後，截至9月的上年度Mac銷量下降27%。去年10月，蘋果試圖透過一場以M3為主題的發布會為Mac業務注入新活力，但相較於前一年的M2，M3的性能並未大幅提升。

蘋果正在努力追趕AI浪潮，它已經落後於微軟、Google和其他科技同業。M4晶片將幫助蘋果把AI功能融入所有產品。 M4晶片系列包括名為入門款Donan、強大版Brava，以及最高階的Hidra。蘋果計劃突顯這些晶片的AI處理能力，以及它們將如何與下一版macOS系統兼容，新版macOS將於6月舉行的蘋果年度開發者大會（WWDC）上宣布。

蘋果目標是從今年底到明年初發布更新的電腦機型，包括iMac、低階14吋MacBook Pro、高階14吋和16吋MacBook Pro，以及Mac mini，全都將配備M4晶片。

此舉將標誌iMac和MacBook Pro的快速更新迭代，它們去年10月才剛剛升級。Mac mini上次升級是在2023年1月。

蘋果計劃在2025年推出更多搭載M4晶片的Mac。其中包括在春季之前升級13吋和15吋的MacBook Air，年中前後更新Mac Studio，2025年晚些時候更新Mac Pro。

入門級MacBook Pro、新款MacBook Air和低階版Mac mini將採用Donan晶片，高階版MacBook Pro和價格較高的Mac mini將採用Brava晶片。對於Mac Studio，蘋果正在測試使用尚未發布的M3時代晶片和M4 Brava處理器的變體版本。

最高階的桌上電腦Mac Pro將採用新的Hidra晶片。Mac Pro仍然是該公司電腦產品線中銷量較低的機型，但擁有一批堅定支持者。在一些客戶抱怨蘋果自研晶片的規格之後，該公司尋求明年增強這款機器的性能。

蘋果今年的重點是為所有產品添加AI特色。該公司計劃在6月開發者大會上提前介紹一系列新功能，這些功能中有很大一部分要在設備上運行，而不是遠端伺服器，更高速度的晶片有助強化這些功能。蘋果還計劃今年對iPhone晶片進行升級，著重強調AI功能。