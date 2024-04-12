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啓碁攜手台大實驗林管理處造林固碳 種1公頃原生樹苗

中央社／ 台北12日電

網通廠啓碁科技今天宣布，4月13日將由董事長謝宏波與總經理暨執行長高健榮率領高階主管，於南投自然教育園區，栽下1公頃的台灣原生種樹苗。

啓碁科技發布新聞稿說明，以關懷台灣土地為社會公益的實踐主軸，連續兩年為台灣種下永續環境的希望。繼去年於西螺的「啓碁小森林」揭牌儀式後，今年再於南投自然教育園植樹。

啓碁強調，盼藉植樹呼應聯合國「生物多樣性公約」保育生物多樣性、重視與鼓勵生物多樣性資源的永續利用，以及公平合理的分享利用遺傳資源所產生的惠益3大目標。在植樹造林之餘，也著手推動本土生態監測調查，挹注愛護台灣土地的原動力。

啓碁解釋，實驗林區的溪頭自然教育園區對熱帶及亞熱帶植物研究有極大貢獻，以種植大片柳杉聞名。然而自日本引進的柳杉雖美，其樹皮略帶甜味的特色，導致松鼠長期啃食，樹木因水分無法運輸而自頂部開始壞死，經統計200公頃的人工林有1/4以上的面積受損，造成生態圈天秤開始傾斜。

啓碁與台大實驗林管理處深入合作，齊心打造更友善健全的生物鏈地。謝宏波表示，企業應領頭正面因應氣候變遷帶來的衝擊，致力推動低碳轉型；透過台大實驗林管理處的專業，得以從永續森林經營的角度切入，共同造林固碳，為本土動植物建立優質環境。

啓碁主動響應如生態復育、淨零排放和逐步淘汰化石燃料等國際議題；在節能減碳面向，預計2030年達成溫室氣體排放密度較2022年減少42%，及2040年再生能源使用比例達總用電量100%。

生態

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