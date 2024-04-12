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又一業界大咖要來 COMPUTEX Arm 執行長演講主題曝光

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

外貿協會於12日宣布，矽智財（IP）大廠安謀（Arm）將於COMPUTEX 2024期間，特別舉辦一系列活動，而Arm執行長Rene Haas將於6月3日在COMPUTEX 2024聯名活動中發表主題演講。

今年Haas的主題演講，將以加速從雲到端的AI創新為題，聚焦在這個AI將為人類社會釋放前所未見的能力的時代，AI如何在從雲端到邊緣的全球運算接觸點上運行。同時，Haas也將強調，讓開發人員在基於Arm架構的軟體解決方案的環境中輕鬆創新，加速將先進的Arm基礎運算解決方案推向市場的重要性。

外貿協會先前已公布，超微（AMD）執行長蘇姿丰將以「高效能運算邁向AI時代」為題，於COMPUTEX 2024擔綱開幕主題演講，探討AMD如何攜手策略技術合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

其他也將在COMPUTEX 2024發表主題演講的業界大咖還包括高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行、美超微創辦人、總裁暨執行長梁見後，以及恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克等人。

今年的COMPUTEX 2024以「AI串聯，共創未來」為主軸，預計吸引1,500家參展商參與，使用4,500個攤位，展覽涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。

AI Arm

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