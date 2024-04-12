凱擘提供地震受災戶 全服務3個月費用減免方案
403地震後，全台地震受災戶安置及後續重建之路迢迢，凱擘指出，為體恤強震受災戶，針對全台服務區中台北市、新北市、桃園市等縣市政府災後建築物判定為紅單的危險標誌客戶，提供全服務3個月服務費用減免方案。
凱擘指出，因應受災戶可能無法於原址居住，或因地震造成原家中服務設備損毀，提供免收裝機費、移機費、相關硬體設備的設備更換費與賠償款。凱擘將維持全時服務不中斷，全力協助受災用戶克服難關，早日回復正常生活。
凱擘表示，全服務費用減免係指凱擘大寬頻之數位有線電視、高畫質數位頻道、光纖上網及應用加值服務、HomeSecurity居家/店家防護服務，費用減免內容包含3個月服務費用減免、停止帳單催收作業、裝機費及移機費免收優惠、數位機上盒/遙控器/網路數據機/Mesh Wi-Fi等硬體設備免費更換、免收設備賠償款。
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