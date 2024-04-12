凱擘提供地震受災戶 全服務3個月費用減免方案

台積電今（12）日宣布十位董事被提名人，包括三位現任董事：魏哲家（台積電副董事長兼總裁）、曾繁城（台積電榮譽副董事長）、龔明鑫（國發會主委），四位現任獨立董事：彼得．邦菲爵士、麥克．史賓林特、摩西．蓋弗瑞洛夫先生、拉斐爾．萊夫，以及三位新的獨立董事候選人：烏蘇拉．伯恩斯、琳恩．埃爾森漢斯、林全，列入為下屆董事會之董事候選人，並於6月4日股東常會的董事改選中進行選舉。

2024-04-12 16:57