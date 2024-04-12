宏碁投資力碁為哪樁？ 業者：光電競爭激烈標案衝39%天價

台灣太陽能電廠開發用地日益稀缺，宏碁（2353）11日公告17.65億元投資力碁科技服務取得其特別股，切入太陽能電廠營運與EPC統包工程業務，間接入股台灣南區太陽能電廠，享受綠電售電利益；業者指出，太陽能用地日益稀缺，南投近期屋頂型標售回饋金已出現39%天價，顯示未來用地是僧多粥少。

宏碁投資綠色能源商機積極，除投資未來船舶風能發電事業，也布局電池材料、儲能、能源管理系統以及電力節能系統等，11日宣布投資力碁科技服務，意味也投資兩大太陽能電廠。

力碁屬於力暘能源旗下EPC（統包工程）公司，目前最大兩案場是：台南五天(天篷光電/天柱光電/天英光電/天衝光電/天禽光電)規劃296MW光電場、屏東義暘99MW光電場，主要跟中租能源合作開發，宏碁取得特別股意味加碼太陽能電廠生意。

業者分析，宏碁本身綠電需求不大，且是買特別股，而不是直接持股，投資目的性較高，其次根據宏碁揭露，力碁本身營運資金是負81億元，顯示透過宏碁資金挹注可改善投資太陽能電廠資金面需求，而目前力碁兩案場仍在建置中。

力碁官方網站指出，成立於2020年，為力暘能源公司100%持股的子公司，主要提供太陽能光電場設計規劃、電站工程施工、監造等技術；專營大型太陽能電場統包工程，除光電場EPC興建統包外，業務範圍更拓展至前端土地開發及後端完工送電後的營運與維護，提供一站式整合服務。

業者透露，台灣因太陽能蓋廠用地日益稀缺，EPC業者未來將面臨開發案僧多粥少問題，恐出現EPC退場潮，小型業者恐被迫退出，力碁有中租這位強力夥伴及宏碁資金奧援，競爭力大增。

全球使用再生能源開發如火如荼，在淨零碳排目標下，台灣積極推動太陽能與風電建置，但太陽能在土地需求上經歷三年來加速開發後，進入土地取得日益困難的課題，業者指出，除農地種電取得不易，屋頂電廠是政府推動政策「陽光屋頂百萬座計畫」，但取得屋頂用地也日益困難，現在還有地震後維修復原的挑戰。

業者指出，近期南投就傳出一個案場業者得標條件是含租金在內的回饋金高達39%，意味除意味台灣「屋頂」用地供不應求，競爭激烈，也透露兩件事：台灣太陽能電廠成本具競爭力，及蓋廠獲利壓縮，業者分析過去高峰一年屋頂太陽能建置1GW，現在每年剩400～500MWM，取得用地日益困難。

在地面型太陽能電廠開發上用地供不應求，且台灣地質多石礫及液化土壤，工程比國外費工，大型案場又需要環評阻礙多多，社區型太陽能電站又被視為嫌惡設施，加上台灣屋頂違建多地震也多，一旦地震損壞建築要重建，必須先拆電廠等重建再復原，對EPC業者而言都是許多考驗。