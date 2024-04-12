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中科聯合徵才20日登場 釋出逾1000個職缺徵的就是您

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

中科管理局為因應園區發展及廠商用人需求，與台中市政府共同合作於4月20日(星期六)上午10點至下午2點，在中科管理局舉辦 「2024富市台中 就業成功」中科園區廠商聯合徵才活動，歡迎求職民眾把握機會踴躍參加。

此次徵才活動計有台積電、友達光電、永勝光學、聯亞科技、綠茵生技、矽品精密、華凌光電、橋椿金屬、台灣精銳、先進光電、和大工業、新鉅科技、旭東機械、台灣蘇晶、豐聯資訊、凌嘉科技及台灣美光等20家園區廠商釋出逾1,000個職缺。

中科管理局表示，徵才廠商所釋出職缺包含業務主管、工程師、技術員、行政人員等，歡迎即將畢業的青年或轉職者先來卡位。

此次徵才活動除廠商徵才專區外，當天亦安排「履歷E化」、「虛擬職場體驗」、「就業促進」、「身障者就業服務」、「視障按摩」等服務。

有關徵才活動相關訊息及最新職缺資訊，詳見中科管理局網站(www.ctsp.gov.tw)，歡迎有興趣的民眾前往參加。

中科 徵才活動

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