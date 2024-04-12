網路駭客攻擊 聯合再生：產線設備無影響已復工生產
太陽能廠聯合再生今天表示，駭客網路攻擊事件並未影響工廠產線設備，工廠於昨天下午復工生產，初步評估對營運無重大影響。
聯合再生指出，資安團隊4月11日發現遭受駭客網路攻擊，隨即啟動緊急應變程序，隔絕外部及遭受攻擊網段的網路連線，資訊設備離線並進行影響範圍檢視，工廠也暫時停工。
聯合再生表示，工廠產線設備確認未受影響，並於11日下午復工生產。目前評估駭客網路攻擊事件對營運尚無重大影響，後續將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。
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