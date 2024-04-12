聯發科攜手供應商迎AI商機 邁向2050淨零目標
聯發科舉辦供應商年會，共同營運長顧大為表示，期待未來能與供應商繼續合作，掌握AI新商機，並邁向淨零目標。
顧大為說，在人工智慧（AI）的浪潮下，聯發科有許多新機會，期待未來能與供應商繼續合作，共同面對新的挑戰與機遇，並且一同成長。
顧大為表示，聯發科會持續以穩定步伐邁向淨零，與供應商保持產業競爭力，促進永續發展。聯發科預定2030年範疇三的上下游溫室氣體排放量較2020年減少25%，並於2050年達到溫室氣體淨零排放目標。
聯發科透過新聞稿指出，今年供應商年會以「聯手齊發，龍躍天際」為主題，共有約70家供應商、超過200人參加。顧大為會中感謝所有供應商過去1年的支持，與聯發科一同應對快速變化的市場波動，展現韌性。
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