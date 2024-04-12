聯發科舉行供應商年會 期許2050共進溫室氣體淨零排放

IC設計大廠聯發科（2454）舉辦2024年供應商年會，共約70家供應鏈夥伴、超過200人出席，今年以「聯手齊發，龍躍天際」為主題，期待能與供應鏈夥伴們緊密合作，攜手突破挑戰並掌握成長機會。會中也期許供應鏈夥伴們一同朝2050年達到溫室氣體淨零排放目標邁進。

聯發科技共同營運長顧大為表示，衷心感謝所有供應鏈夥伴過去一年的堅定支持，與聯發科技一同應對快速變化的市場波動、展現韌性。聯發科技在AI的浪潮下，有許多的新機會，我們期待未來能與各位夥伴繼續合作，共同面對新的挑戰與機遇，並且一同成長。聯發科技也會持續以穩定步伐邁向淨零，與各位共同保持產業競爭力，促進永續發展。

聯發科技在年會中頒發一系列獎項，以表揚在品質、創新、交貨效率等方面顯著貢獻的供應商，包括「最佳供應商」、「最佳永續夥伴」、「卓越技術合作」、「卓越品質獎」、「最佳量產速交」、「最佳神救援」、「最佳物料管理」以及「最佳業務合作」，並感謝所有合作夥伴對聯發科技的支持。

因應氣候變遷與極端氣候帶來的衝擊，聯發科技也透過對產業鏈的影響力，以「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向，積極推進淨零時程，預定 2030 年在範疇三的上下游溫室氣體排放量相較於2020年減少25％、2050 年達到溫室氣體淨零排放目標。

聯發科技持續以合作為基礎，與供應商共享價值理念，不斷與供應鏈夥伴在公司治理、節能減碳、綠色生產、員工照顧及擴大社會參與面向精益求精。