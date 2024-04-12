​Meta 最新自研 AI 晶片問世 晶心科營運吞補丸

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北即時報導

Meta於美國時間10日宣布，旗下第二代「MTIA」自研AI晶片問世，算力與記憶體頻寬效能倍增。台灣矽智財（IP）廠晶心科（6533）是助攻Meta打造最新自研AI晶片關鍵夥伴，隨著第二代MTIA自研AI晶片陸續放量，晶心科營運跟著喊衝。

Meta第一代自研AI加速器晶片MTIA（MTIA v1）採台積電7奈米製程，第二代晶片則採台積電5奈米製程生產。第二代MTIA運算能力和記憶體頻寬，都比去年推出的第一代晶片高出一倍多，就Meta評估的四個關鍵模型中，下一代MTIA效能甚至較第一代提升三倍。

晶心科是台灣RISC-V架構IP代表廠商，相較於目前輝達（NVIDIA）AI晶片與其他主要雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片都採安謀（Arm）架構，晶心科助力Meta發展自研晶片，點亮RISC-V架構IP在AI晶片領域的無窮可能。

Meta是晶心科的大客戶，雙方合作已久。Meta第一代「Meta訓練和推理加速器」（MTIA）就採用晶心科的RISC-V架構 IP。如今再推出最新第二代晶片，晶心科依然是其合作夥伴。

Meta先前揭露過，其第一代MTIA晶片是採用晶心科的AX25-V100 IP打造。雖然晶心科對外並不評論客戶相關訊息，不過業界傳出，Meta第二代MTIA晶片是根據第一代晶片設計再演進，功能與效能方面都升級，也延續採用晶心科的IP。

AI應用是晶心科營收的重要支柱，在該公司2022年的營收結構中，相關業績比重為31％，是第二大應用，2023年相關占比已達38％，並躍居第一大應用。外界認為，Meta在其中挹注頗多。

晶心科加入RISC-V架構陣營後，近年擴展高階產品，目前聚焦在RISC-V架構IP的「3A1S」應用，包括AI、車用、應用處理器與安全技術。晶心科董事長林志明先前提到，2024年仍看好「3A1S」應用帶來的動能。

在產品線擴展方面，晶心科已建立新的AI產品線AndesAIRE。另外，也於日前推出高階亂序處理器AndesCore AX65 IP產品，目標市場為Linux平台上的主應用處理器、網路與高階控制器，可應用範圍包括Wi-Fi、5G NR與O-RAN 等應用，及邊緣運算、工業電腦及嵌入式應用，據了解，已獲歐洲與亞洲客戶採用。

同時，在車用產品線，晶心科也持續開發驗證更多車規級RISC-V IP。

Meta 晶心科 晶片

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