蘋果傳採塑膠稜鏡 大立光獲利添動能

大立光（3008）董事長林恩平昨（11）日透露，塑膠稜鏡已通過客戶測試，是否導入仍不一定。

外界臆測，林恩平口中的「客戶」可能即為蘋果，未來若下半年iPhone 16導入塑膠稜鏡，將為大立光獲利添強勁新動能。

林恩平昨天未談及單一客戶訂單動態，不過，法人追問塑膠稜鏡的進展，林恩平表示，稜鏡方面，目前大立光只做黏合及鍍膜，如果採塑膠設計，解雜散光（Flare）及落摔的效果會比較好，但塑膠稜鏡目前只通過客戶測試，是否導入還不確定。

市場人士分析，去年iPhone 15最大賣點，即為Pro旗艦機首度搭載潛望式鏡頭，由大立光獨家供貨，此外，稜鏡也是新增的關鍵零組件之一，每個潛望式鏡頭搭載兩片玻璃稜鏡，由陸企水晶光電供貨。

大立光雖然未供貨稜鏡，但是所有稜鏡都需要鍍膜。大立光在前年大舉添購蘋果指定每台要價逾億元的ALD原子層沉積鍍鏌機台，在去年iPhone 15系列機種上市時，也大賺稜鏡鍍膜商機。