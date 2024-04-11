蘋果傳採塑膠稜鏡 大立光獲利添動能
大立光（3008）董事長林恩平昨（11）日透露，塑膠稜鏡已通過客戶測試，是否導入仍不一定。
外界臆測，林恩平口中的「客戶」可能即為蘋果，未來若下半年iPhone 16導入塑膠稜鏡，將為大立光獲利添強勁新動能。
林恩平昨天未談及單一客戶訂單動態，不過，法人追問塑膠稜鏡的進展，林恩平表示，稜鏡方面，目前大立光只做黏合及鍍膜，如果採塑膠設計，解雜散光（Flare）及落摔的效果會比較好，但塑膠稜鏡目前只通過客戶測試，是否導入還不確定。
市場人士分析，去年iPhone 15最大賣點，即為Pro旗艦機首度搭載潛望式鏡頭，由大立光獨家供貨，此外，稜鏡也是新增的關鍵零組件之一，每個潛望式鏡頭搭載兩片玻璃稜鏡，由陸企水晶光電供貨。
大立光雖然未供貨稜鏡，但是所有稜鏡都需要鍍膜。大立光在前年大舉添購蘋果指定每台要價逾億元的ALD原子層沉積鍍鏌機台，在去年iPhone 15系列機種上市時，也大賺稜鏡鍍膜商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言