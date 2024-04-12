大立光：預期Q4產能滿載 下半年拚手機鏡頭升級商機

大立光（3008）董事長林恩平昨（11）日表示，3月至5月拉貨動能都差不多，6月還看不到，不過，下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，今年底會把所有廠（產能）都用完，預期第4季達滿產能運作。

大立光昨天召開線上法說會，林恩平釋出以上訊息。大立光昨天股價收2,315元，下跌65元，外資連兩日賣超，目前退居台股第六高價股。法人關注手機鏡頭升級趨勢，林恩平說，去年升級的（規格）今年沿用比較多，有同樣規格但下放到更多機種，今年上半年沒有太多新機種升級，主要集中在下半年。至於搭載高階模造玻璃（MG）的混合鏡頭也是下半年才會放量。依林恩平說法，外界解讀，大立光今年上半年營運平淡，下半年拚升級商機。

林恩平談話重點

由於新機規格設計導入需要更長時間，法人追問未來六至12個月手機規格趨勢，林恩平表示，除了某些客戶旗艦機種有提升外，中階機種並未升級。

隨潛望式鏡頭、混合鏡頭等漸成趨勢，因鏡片變大、製程更複雜，林恩平說，今年底會把所有廠（產能）都用完，第4季達滿產能。至於第二座新廠明年才會蓋好，產能規劃仍視客戶訂單動態調整。

林恩平雖未評論單一客戶訂單動態，外界臆測，去年iPhone 15 Pro Max旗艦機首度搭載潛望式鏡頭成最大賣點，其中潛望式鏡頭採G+P（玻璃＋塑膠）設計，由大立光獨家供貨。外界預期，今年下半年將亮相的iPhone 16有更多機種採用潛望式鏡頭設計，符合林恩平「同樣規格但下放更多機種」的說法，市場看好，有助於大立光下半年營運添動能，但同為iPhone鏡頭供應商的玉晶光可能加入競爭。

另一方面，去年華為以P60手機重返市場，瓜分不少蘋果市占，今年旗艦機種P70系列旗艦機主鏡頭採高階模造玻璃混合鏡頭設計，成為今年上半年手機市場重頭戲，預料今年手機仍將是華為與蘋果雙雄對決，大立光受惠大。

近年G+P混合鏡頭成主流趨勢，林恩平說，搭載一片模造玻璃（MG）可以讓拍攝效果更好，拉高黑白對比解析力的設計值，但目前量很少，主要集中在下半年。