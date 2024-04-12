快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

大立光：預期Q4產能滿載 下半年拚手機鏡頭升級商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光。 圖／聯合報系資料照片
大立光。 圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）董事長林恩平昨（11）日表示，3月至5月拉貨動能都差不多，6月還看不到，不過，下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，今年底會把所有廠（產能）都用完，預期第4季達滿產能運作。

大立光昨天召開線上法說會，林恩平釋出以上訊息。大立光昨天股價收2,315元，下跌65元，外資連兩日賣超，目前退居台股第六高價股。法人關注手機鏡頭升級趨勢，林恩平說，去年升級的（規格）今年沿用比較多，有同樣規格但下放到更多機種，今年上半年沒有太多新機種升級，主要集中在下半年。至於搭載高階模造玻璃（MG）的混合鏡頭也是下半年才會放量。依林恩平說法，外界解讀，大立光今年上半年營運平淡，下半年拚升級商機。

林恩平談話重點
林恩平談話重點

由於新機規格設計導入需要更長時間，法人追問未來六至12個月手機規格趨勢，林恩平表示，除了某些客戶旗艦機種有提升外，中階機種並未升級。

隨潛望式鏡頭、混合鏡頭等漸成趨勢，因鏡片變大、製程更複雜，林恩平說，今年底會把所有廠（產能）都用完，第4季達滿產能。至於第二座新廠明年才會蓋好，產能規劃仍視客戶訂單動態調整。

林恩平雖未評論單一客戶訂單動態，外界臆測，去年iPhone 15 Pro Max旗艦機首度搭載潛望式鏡頭成最大賣點，其中潛望式鏡頭採G+P（玻璃＋塑膠）設計，由大立光獨家供貨。外界預期，今年下半年將亮相的iPhone 16有更多機種採用潛望式鏡頭設計，符合林恩平「同樣規格但下放更多機種」的說法，市場看好，有助於大立光下半年營運添動能，但同為iPhone鏡頭供應商的玉晶光可能加入競爭。

另一方面，去年華為以P60手機重返市場，瓜分不少蘋果市占，今年旗艦機種P70系列旗艦機主鏡頭採高階模造玻璃混合鏡頭設計，成為今年上半年手機市場重頭戲，預料今年手機仍將是華為與蘋果雙雄對決，大立光受惠大。

近年G+P混合鏡頭成主流趨勢，林恩平說，搭載一片模造玻璃（MG）可以讓拍攝效果更好，拉高黑白對比解析力的設計值，但目前量很少，主要集中在下半年。

大立光 手機鏡頭 林恩平

延伸閱讀

張信哲海砸超過4.5億！登杜拜第一人時間曝光

張信哲海砸超過4.5億！登杜拜第一人時間曝光

竹市府斥資980萬二備金 整修升級119指揮中心啟用

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

相關新聞

台企首例…鴻海傳規劃執行長輪值制 醞釀世代交替氛圍

路透報導，知情人士透露，鴻海集團正規劃實行輪值執行長（CEO）制，不僅是台灣企業首例，也是鴻海成立50年來一大變革，目的...

鴻華先進 橋頭新廠動土

鴻海科技集團旗下鴻華先進首款自主研發的電動巴士 MODEL T，前年量產後相繼投入各縣市公共運輸，位於高雄橋頭科學園區的...

大立光：預期Q4產能滿載 下半年拚手機鏡頭升級商機

大立光董事長林恩平昨（11）日表示，3月至5月拉貨動能都差不多，6月還看不到，不過，下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，今...

匯兌進補 大立光首季EPS 45.79元

昨（11）日公布首季稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，為六季來最佳，也是四年同...

台灣大補選 頂新進董事會

台灣大將在今年6月21日的股東常會中補選兩席董事，在合併台灣之星後，頂新集團旗下頂安開發將進入台灣大董事會，法人代表為台...

電價調漲效應 三科學園區電費年增192億

電價自4月起調漲，工業用戶負擔較大調幅。根據國科會估算，三大科學園區2023年總用電度數為447億度，原每月電費約126...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。