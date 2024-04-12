快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

台達電砸39億 擴建泰國廠

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電子公司泰達電將投入39億在泰國興建三座廠房，預計2026年完工。 圖／聯合報系資料照片
台達電子公司泰達電將投入39億在泰國興建三座廠房，預計2026年完工。 圖／聯合報系資料照片

電源龍頭台達電（2308）昨（11）日代子公司泰達電Delta Electronics （Thailand）Public Company Limited（DET）公告，擬斥資41.25億泰銖（近新台幣39億元），在泰國興建三座廠房，以因應未來營運發展需求，預計2026年完工，主要投入電源系統及資通訊基礎設施製造。

台達電表示，其中兩座廠房規劃生產需求，另一座則為停車及餐廳等計畫。台達電在泰國擴產腳步馬不停蹄，上個月泰達電位於泰國挽蒲工業區的研發中心及新廠開幕，這兩座新廠主要投入電動車電力電子產品的研發及生產，擴張電動車全球布局。

去年12月，台達電同樣代子公司泰達電公告通過興建泰國WG3廠及WG4廠，暫估工程總價款約泰銖30億元（約新台幣27億元），以支應歐美客戶訂單需求，主要生產電電源、風扇及零組件等產品。

台達電持續加快全球產能布局腳步，去年資本支出達278.29億元，年增27.5%，創新高，主要應用新廠擴建，台達電預估，今年資本支出將超過300億元，連兩年改寫新猷。由於泰達電是台達電獲利金雞母，泰國擴張計畫也是台達電全球布局重要一環。

泰達電電動車解決方案涵蓋包括車載充電器和直流電轉換器的電力控制產品，以及包括馬達驅動器和驅動馬達的動力驅動產品，此外，還有車用散熱解決方案及被動元件，全球客戶涵蓋歐洲、美國等主要汽車品牌。

台達電 新台幣 泰國

延伸閱讀

防電動車火災 內政部修法新增各場所可設自動撒水設備

黃敏惠率團參訪台達電歐洲總部 嘉市淨零永續條例草案將送議會審議

Kia將在印度推三款電動車 純電版本Carens將現身

特斯拉等電車車主注意！電動車專屬保單終於要來了 保費恐不便宜

相關新聞

台企首例…鴻海傳規劃執行長輪值制 醞釀世代交替氛圍

路透報導，知情人士透露，鴻海集團正規劃實行輪值執行長（CEO）制，不僅是台灣企業首例，也是鴻海成立50年來一大變革，目的...

鴻華先進 橋頭新廠動土

鴻海科技集團旗下鴻華先進首款自主研發的電動巴士 MODEL T，前年量產後相繼投入各縣市公共運輸，位於高雄橋頭科學園區的...

大立光：預期Q4產能滿載 下半年拚手機鏡頭升級商機

大立光董事長林恩平昨（11）日表示，3月至5月拉貨動能都差不多，6月還看不到，不過，下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，今...

匯兌進補 大立光首季EPS 45.79元

昨（11）日公布首季稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，為六季來最佳，也是四年同...

台灣大補選 頂新進董事會

台灣大將在今年6月21日的股東常會中補選兩席董事，在合併台灣之星後，頂新集團旗下頂安開發將進入台灣大董事會，法人代表為台...

電價調漲效應 三科學園區電費年增192億

電價自4月起調漲，工業用戶負擔較大調幅。根據國科會估算，三大科學園區2023年總用電度數為447億度，原每月電費約126...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。