台達電砸39億 擴建泰國廠

電源龍頭台達電（2308）昨（11）日代子公司泰達電Delta Electronics （Thailand）Public Company Limited（DET）公告，擬斥資41.25億泰銖（近新台幣39億元），在泰國興建三座廠房，以因應未來營運發展需求，預計2026年完工，主要投入電源系統及資通訊基礎設施製造。

台達電表示，其中兩座廠房規劃生產需求，另一座則為停車及餐廳等計畫。台達電在泰國擴產腳步馬不停蹄，上個月泰達電位於泰國挽蒲工業區的研發中心及新廠開幕，這兩座新廠主要投入電動車電力電子產品的研發及生產，擴張電動車全球布局。

去年12月，台達電同樣代子公司泰達電公告通過興建泰國WG3廠及WG4廠，暫估工程總價款約泰銖30億元（約新台幣27億元），以支應歐美客戶訂單需求，主要生產電電源、風扇及零組件等產品。

台達電持續加快全球產能布局腳步，去年資本支出達278.29億元，年增27.5%，創新高，主要應用新廠擴建，台達電預估，今年資本支出將超過300億元，連兩年改寫新猷。由於泰達電是台達電獲利金雞母，泰國擴張計畫也是台達電全球布局重要一環。

泰達電電動車解決方案涵蓋包括車載充電器和直流電轉換器的電力控制產品，以及包括馬達驅動器和驅動馬達的動力驅動產品，此外，還有車用散熱解決方案及被動元件，全球客戶涵蓋歐洲、美國等主要汽車品牌。