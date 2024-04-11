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宏碁斥17.65億元認購力碁科技特別股 近二年第四度投資綠能企業

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
宏碁集團積極擴大綠能佈局，董事會11日通過，將以每單位價格10元，共斥資總金額不超過17.65億元，投資大型太陽能電場統包工程公司力碁科技特別股。記者吳康瑋／攝影
宏碁集團積極擴大綠能佈局，董事會11日通過，將以每單位價格10元，共斥資總金額不超過17.65億元，投資大型太陽能電場統包工程公司力碁科技特別股。記者吳康瑋／攝影

宏碁集團（2353）積極擴大綠能佈局，董事會11日通過，將以每單位價格10元，共斥資總金額不超過17.65億元，投資大型太陽能電場統包工程公司力碁科技特別股。這也是宏碁近兩年來，第四度投資綠能相關企業，宣示積極進軍綠能產業意味濃厚。

力碁科技成立於2020年，為力暘能源100%持股子公司，主要業務為大型太陽能電場統包工程，除光電場EPC興建統包外，業務範圍更拓展至前端土地開發，以及後端完工送電後的營運與維護。

宏碁近年來在集團永續策略下，積極布局綠能相關事業，除自身PC產品導入環保素材外，2022年並開始啟動一系列的綠能事業投資計畫。

宏碁2022年底攜手太陽能暨能源管理廠商睿禾控股，合作成立特許公司智禾金碳，取得沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統BOT案，智禾金碳將投資超過八億元，建置太陽光電發電設備、儲能設備、智慧電網及能源管理中心，預計2026年完工商轉，營運期為20年。

宏碁去年6月並參與儲能系統開發公司昊儒電業現增案，初期投資三億元，董事會並授權總投資金額上限達18.5億元，展現積極布局儲能業務的決心。

宏碁去年9月再以約3.3億元，取得磷酸鋰鐵電芯廠長利科技約11％股權，深化對儲能產業的上下游布局，目標提供從製造、應用、表前（Front the Meter；FTM）儲能到表後（Behind the Meter；BTM）儲能的完整解決方案。

太陽能 宏碁 布局 綠能

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