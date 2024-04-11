全台首家取得認證 祥碩Thunderbolt 4、U4新品量產

高速傳輸IC廠祥碩（5269）受邀參加英特爾的開發者論壇會議，祥碩總經理林哲偉表示，這次有機會在Intel的開發者論壇中，展示我們擁有Thunderbolt 4和USB4雙認證的新產品，並成為全台首家取得Thunderbolt認證的USB4裝置端晶片，兼具效能與穩定度並且順利進入量產。

祥碩的Thunderbolt 4裝置端產品，效能最高可高於3800MB/s，約是過去USB3.2 Gen2x2的兩倍。產品朝向ESG永續發展的目標來設計，最多達6合1的高度整合周邊元件，以節省製作的零件花費、減少PCB的面積需求以及簡化PCB走線，實踐節能減碳的宗旨。

祥碩在Intel的開發者論壇會議中，除了介紹兩款新產品的功能架構與應用之外，也有實體的動態展覽攤位提供廠商近距離觀看產品效能，並有專人詳細解說，許多廠商藉機交流以獲得第一手資訊。