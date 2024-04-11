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宏碁新加坡掛牌子公司唯晶科技 規劃海外雙重上市

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

宏碁集團（2353）11日宣布，旗下宏碁遊戲（6908）於新加坡掛牌子公司唯晶科技（Winking Studios Limited），為擴展募集資金與融資管道，提升併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發商機會，規劃尋求海外雙重上市，未來宏碁集團仍將維持具控制力或50%以上持股。

宏碁集團日前即預告，唯晶科技將展開新一輪併購行動，宏碁昨日再宣布，唯晶科技規劃尋求適當之海外其他證券交易市場股票雙重上市的可能，除更有利募集與充實營運資金，強化財務結構及融資能力，也能吸引優秀人才。

唯晶科技為宏碁遊戲旗下子公司，為新加坡證交所凱利板掛牌上市企業，宏碁遊戲持有唯晶科技50.96%股權。

宏碁表示，未來唯晶科技海外雙重上市後，宏碁、宏碁遊戲及宏碁其他子公司仍將共同持有唯晶科技已發行股份總數50%以上、或維持對其具控制力持股，唯晶科技仍為納入合併財報之子公司。

宏碁指出，宏碁遊戲投資取得唯晶科技持股目的，在於持續深化與拓展遊戲領域相關業務，由遊戲主機與周邊硬體代理經銷領域，邁向遊戲內容等軟體業務，其在海外雙重上市，有利於兩家公司的海外業務拓展。

併購 宏碁 新加坡 財報 軟體

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