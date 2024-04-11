快訊

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

陸船翻覆事件影響？金門胡姓士官仍滯陸 陸委會這樣說

執行長改輪值？外媒曝鴻海考慮洗牌管理層 產業人士：初期主掌六大事業群

中央社／ 台北11日電
外媒今天報導，鴻海考慮採用執行長輪值制度，培養未來高階人才，鴻海對此沒有回應。本報系資料庫
外媒今天報導，鴻海考慮採用執行長輪值制度，培養未來高階人才，鴻海對此沒有回應。本報系資料庫

外媒今天報導，鴻海考慮採用執行長輪值制度，培養未來高階人才，鴻海對此沒有回應。產業人士分析，鴻海考量執行長輪值制，初期以台灣鴻海精密為實施主體，主掌六大事業群業務。

產業人士指出，鴻海思考執行長輪值制，除了藉此培養新一輪高階主管接班團隊外，也有因應國際對環境、社會及公司治理（ESG）的要求。

路透社今天報導，鴻海正考慮大幅改革管理結構，採行輪值執行長制度，目的是要培養未來人才。消息人士表示，鴻海高階主管討論執行長輪值制已有幾個月。

產業人士今天接受記者電訪分析，與鴻海創辦人郭台銘一起並肩開創集團事業的重要高階主管，大部分已超過退休年齡；目前鴻海董事長劉揚偉率領的部分高階主管，也屆臨退休。為了培養鴻海集團新一代的高階主管人才，鴻海內部持續考量各種管理階層經營模式。

他表示，執行長輪值制度只是鴻海內部討論管理經營模式的其中一項，鴻海內部也持續考量其他方式，但目前都尚未定案。

他進一步透露，若鴻海實施執行長輪值制，初期先以在台灣的鴻海精密為主體，負責六大事業群業務；鴻海集團旗下在香港掛牌的富智康和鴻騰精密，以及在中國上海A股掛牌的工業富聯，營運仍各自獨立，應不會參與鴻海執行長輪值制。

根據鴻海官網，鴻海A事業群負責智慧型手機，B事業群專責穿戴式裝置、平板電腦、筆記型電腦、智慧音箱等業務，C事業群主攻精密模具、機構件與材料等，D事業群負責個人電腦、印表機、顯示器、智能辦公和家居等，E事業群布局液晶電視、遊戲機、智慧機器人、電控模組、AIOT模組等，S事業群主導半導體設備、面板驅動IC、功率放大器等業務。

平板電腦 退休 鴻海

延伸閱讀

鴻海、台積電被超車 這檔高股息ETF奪下十大熱搜榜冠軍

路透：鴻海擬採輪值CEO制 為培養領導人才做準備

鴻海（2317）股價大漲…不因小利賣掉斷了現金流！ 專家：但我現在不會買進

重品質...裕隆與鴻海「寧可慢、不可錯」

相關新聞

台積電法說帶頭放閃 先進封裝滲透率為成長動能

法說會未演先轟動，內外資法人提前買超卡位，帶動台積電的股價與加權指數同步創了新高，法說會後是利多出盡？還是準備迎來另一個高光時刻？

美中科技戰升溫…中國力倡晶片自主 台廠利多

隨著美中科技戰進一步升溫，中國政府展現出發展半導體自主化的決心，在中國晶圓產能持續擴充之下，將有利以中國市場為主的ＩＣ設計業者營運表現。

與慈濟簽共善合作備忘錄…華碩助力數位教育 提供資訊設備給花蓮受災校

花蓮4月3日發生芮氏規模7.2強震，華碩與慈濟基金會11日宣布簽署「共善合作備忘錄」，華碩將提供電腦資訊設備給受影響的學...

執行長改輪值？外媒曝鴻海考慮洗牌管理層 產業人士：初期主掌六大事業群

外媒今天報導，鴻海考慮採用執行長輪值制度，培養未來高階人才，鴻海對此沒有回應。產業人士分析，鴻海考量執行長輪值制，初期以...

台亞半導體開重訊 擬100%分割8吋GaN事業、分批推上市IPO計畫

感測半導體元件大廠台亞半導體（2340）於今日下午假台灣證券交易所召開重大訊息記者會，台亞半導體董事會決議將8吋的GaN...

受邀參加英特爾開發者論壇 祥碩科技秀雙認證新品

高速傳輸IC設計領導品牌祥碩科技（5269）11日指出，受邀參加英特爾（Intel）開發者論壇會議，針對獲得雙認證的裝置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。