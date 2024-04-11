快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

晶睿通訊將進推出智能搜索「案例庫」 升級搜查效率

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶睿通訊攜手全球最大卡丁車賽道場Racehall，拓展智慧安防解決方案的多元場景。圖／晶睿通訊提供
晶睿通訊攜手全球最大卡丁車賽道場Racehall，拓展智慧安防解決方案的多元場景。圖／晶睿通訊提供

全球智慧安防領導品牌晶睿通訊(3454)今（11日）宣布將推出智能搜索的最新功能「案例庫 (Case Vault)」，過去得要花上數小時才能找出的關鍵影像，現在只要1分鐘，就能快速拼湊事件全貌，立即提供完整事件報告，升級搜查效率。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，公司以人的需求為基礎，化關懷為行動，將智慧科技及安防產品作為營運基礎，致力打造全方位安防解決方案，近年更投入創新的社會參與行動，連續三年走訪社區、教養院與校園，並貢獻專業、回饋社會，走出獨有的企業永續道路。

展望未來，晶睿通訊將繼續深耕技術研發，也持續透過跨單位合作模式，將產品應用拓展至社會角落，致力企業永續經營。

謝邦彥進一步指出，晶睿通訊並發起安全地圖永續活動，由跨部門同仁組成晶睿安防小隊，深入地方社區、教養院及學校日常，經過實地探勘、質化訪談、隱憂辨識以及方案設計等階段，消弭肉眼難以辨別的安全隱憂。

謝邦彥說：「晶睿通訊致力於滿足多樣化的安防需求，我們的團隊經常實地走訪世界各地，了解客戶日常營運的痛點，以設計開發符合實際需求的產品和解決方案。多年來，我們積累了豐富的經驗，並渴望將這種前瞻性專業知識與品牌催化劑『關懷』相結合，透過安全地圖永續活動回饋社會。」

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，談安防產業永續與創新，已成為未來進行式。圖／晶睿通訊提供
晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，談安防產業永續與創新，已成為未來進行式。圖／晶睿通訊提供

AI 教養 晶睿

延伸閱讀

DLsite紳士RPG《クロアxスクランブル》女異能者獨自升級 為了身份甚麼都做

15秒預熱完成！揭秘ghd chronos新光速造型夾4大功能進化

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

聯發科搶A 商機 營運添柴火

相關新聞

台積電法說帶頭放閃 先進封裝滲透率為成長動能

法說會未演先轟動，內外資法人提前買超卡位，帶動台積電的股價與加權指數同步創了新高，法說會後是利多出盡？還是準備迎來另一個高光時刻？

美中科技戰升溫…中國力倡晶片自主 台廠利多

隨著美中科技戰進一步升溫，中國政府展現出發展半導體自主化的決心，在中國晶圓產能持續擴充之下，將有利以中國市場為主的ＩＣ設計業者營運表現。

受邀參加英特爾開發者論壇 祥碩科技秀雙認證新品

高速傳輸IC設計領導品牌祥碩科技（5269）11日指出，受邀參加英特爾（Intel）開發者論壇會議，針對獲得雙認證的裝置...

晶睿通訊將進推出智能搜索「案例庫」 升級搜查效率

全球智慧安防領導品牌晶睿通訊(3454)今（11日）宣布將推出智能搜索的最新功能「案例庫 (Case Vault)」，過...

半導體產業鏈前進日本！家登首座海外廠選定日本久留米 明年量產

半導體傳送及儲存設備廠商家登（3680）董事長邱銘乾今（11）日宣布，家登除台灣及中國外，真正海外首座工廠決定落腳日本久...

首家響應台積電慈善基金會企業 日本豐田汽車為花蓮地震捐3000萬日幣

花蓮4月3日發生規模7.2地震，日本豐田汽車(TOYOTA MOTOR CORPORATION)表達關切，深感台日雙方友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。