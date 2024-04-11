晶睿通訊將進推出智能搜索「案例庫」 升級搜查效率

全球智慧安防領導品牌晶睿通訊(3454)今（11日）宣布將推出智能搜索的最新功能「案例庫 (Case Vault)」，過去得要花上數小時才能找出的關鍵影像，現在只要1分鐘，就能快速拼湊事件全貌，立即提供完整事件報告，升級搜查效率。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，公司以人的需求為基礎，化關懷為行動，將智慧科技及安防產品作為營運基礎，致力打造全方位安防解決方案，近年更投入創新的社會參與行動，連續三年走訪社區、教養院與校園，並貢獻專業、回饋社會，走出獨有的企業永續道路。

展望未來，晶睿通訊將繼續深耕技術研發，也持續透過跨單位合作模式，將產品應用拓展至社會角落，致力企業永續經營。

謝邦彥進一步指出，晶睿通訊並發起安全地圖永續活動，由跨部門同仁組成晶睿安防小隊，深入地方社區、教養院及學校日常，經過實地探勘、質化訪談、隱憂辨識以及方案設計等階段，消弭肉眼難以辨別的安全隱憂。

謝邦彥說：「晶睿通訊致力於滿足多樣化的安防需求，我們的團隊經常實地走訪世界各地，了解客戶日常營運的痛點，以設計開發符合實際需求的產品和解決方案。多年來，我們積累了豐富的經驗，並渴望將這種前瞻性專業知識與品牌催化劑『關懷』相結合，透過安全地圖永續活動回饋社會。」