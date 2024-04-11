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全台首座氖氣提純工廠落腳屏東 信銘工業與華立集團強強聯手

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
信銘工業與華立集團合資今天在屏南產業園區進行第3期廠房動土典禮，打造台灣首座氖氣提純工廠，對半導體產業發展具指標性意義。圖／屏東縣政府提供
信銘工業與華立集團合資今天在屏南產業園區進行第3期廠房動土典禮，打造台灣首座氖氣提純工廠，對半導體產業發展具指標性意義。圖／屏東縣政府提供

國內半導體產業鏈的核心氣體供應商信銘工業與致力材料通路發展的華立集團合資，今天在屏南產業園區進行第3期廠房動土典禮。屏東縣長周春米說，氖氣為晶片製程雷射氣體的關鍵原料，近年因烏俄戰事造成特殊氣體價格飆漲，信銘和華立合資打造台灣首座氖氣提純工廠，可降低地緣政治風險並強化供應鏈韌性，對半導體產業發展具指標性意義。

信銘工業專注於製造和銷售工業用氣品產品，近年為回應半導體先進製程對於氣體大量和多元的需求，更於屏南產業園區擴建廠房，成為屏東切入半導體產業鏈的核心氣體供應商，客戶包含聯電、華邦電等科技大廠，更是台積電認證的優良供應商，去年也跟隨台積電腳步至日本熊本縣設立辦公室。

信銘工業為達到環保目標，去年與華邦電等14家供應鏈業者聯手申請經濟部「1+10低碳化補助」的計畫，投資逾2億進行低碳化轉型；華立集團則致力於材料通路的發展，先後引進複合材料、工業塑膠、印刷電路板、半導體等產業材料與設備，也是台灣代表性的廠商。

周春米說，氖氣為晶片製程雷射氣體的關鍵原料，2022年因烏俄戰事造成特殊氣體價格飆漲，為降低地緣政治風險並強化供應鏈韌性，國內大廠如中鋼、華立等相繼投入氖氣供應鏈，不僅縮短運輸時間、成本及減少碳排，也能創造供應商、客戶及ESG 三贏局面；信銘工業與華立集團合資擴建廠房，不僅為全台首座氖氣提純工廠，也見證廠商在地紮根並成長茁壯。

縣府城鄉發展處說，屏東科學園區等各大產業園區正積極招商中，加上行政院長陳建仁日前拍板通過屏南快速道路興建規畫，對屏南產業發展、運輸、醫療都有很大幫助，在良好氣候、水電充足、土地完整等基礎上再結合高鐵南延計畫，未來可鏈結高雄與台南科學園區，成就南台灣完整的科技廊帶。

信銘工業與華立集團合資今天在屏南產業園區進行第3期廠房動土典禮，打造台灣首座氖氣提純工廠，對半導體產業發展具指標性意義。圖／屏東縣政府提供
信銘工業與華立集團合資今天在屏南產業園區進行第3期廠房動土典禮，打造台灣首座氖氣提純工廠，對半導體產業發展具指標性意義。圖／屏東縣政府提供

半導體 台積電 華立

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