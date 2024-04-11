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科技業爆發海外設第二總部熱潮？ 立委點名光寶、佳世達

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
金融時報報導台灣因地緣政治關係，許多科技企業擬赴海外設立企業第二總部，業界更點名光寶科技與佳世達已有計畫。圖／佳世達提供
金融時報報導台灣因地緣政治關係，許多科技企業擬赴海外設立企業第二總部，業界更點名光寶科技與佳世達已有計畫。圖／佳世達提供

金融時報報導台灣因地緣政治關係，許多科技企業擬赴海外設立企業第二總部，業界更點名電源供應器大廠光寶科技（2301）與顯示器大廠佳世達（2352）已有計畫，立法委員葉元之表示，企業到海外設立第二總部是一種產業出走訊號，對台灣就業與稅賦都有一定影響，政府應從旁掌握並適時提供協助。

金融時報報導，台灣大型製造商計畫設立第二總部，確保萬一中國大陸武力犯台時，還能維持正常運作，雖然這處於初期階段，但顯示科技業為確保供應鏈韌性，被迫做出大幅調整，另外，安侯建業會計師事務所也證實有客戶在考慮於東南亞設立海外第二總部，確保台灣若一旦發生緊急狀況，海外能啟動替代指揮系統。

被點名的光寶與佳世達11日已否認該消息，光寶發言系統表示，目前無設立海外第二總部，佳世達也對《經濟日報》明確表示：沒有考慮設置海外第二總部。

金融郵報報導，有台灣企業計畫在新加坡設立備用總部，建立應變架構，其他如日本瑞士或荷蘭也是可能選項，僅美國因稅務因素，較少企業評估。

本報調查台灣科技供應鏈，由於一年來兩岸關係緊繃，許多科技業確實接到海外客戶要求提出應變方案，以確保「萬一」台海戰爭爆發，台灣本島對外管道被封鎖時，自動啟動海外自主運作系統，包括接單、排程出貨能完全如常，至於是否此即為「企業總部」則仍須定義。

國科會副主委林敏聰11日到立院教文會報告時，立委葉元之以媒體報導光寶及佳世達都將赴海外設立第二總部，詢問國科會的因應之道，葉元之表示，國科會推動8大前瞻科技產業發展，但地緣政治下，更應掌握現在科技製造業動向，林閩聰表示，這是雙向的，也有許多外商來台設立研發中心。

葉元之表示，國科會應思考對產業能提供什麼資源，掌握台灣科技產業設立第二總部的動向，資訊上或研究上服務業者，分析地緣政治對企業產線影響，或當企業要到第二地設立企業總部分散風險，瞭解其全球資源的串連狀況。

他表示，企業在台灣台設立第一總部，意味所有營收跟就業機會都會集中在台灣，但若設立海外第二總部，部分高階人力恐將移往該處，也牽動生產布局移到當地，對台灣本地的研發能量跟就業機會都會受到影響，影響台灣投資金額與科技創新能量發展。

「這是企業出走的訊號」葉元之表示，政府應該瞭解企業設立第二總部的過程，呼籲政府應先改善兩岸關係，其次應滿足產業本地水電狀況，雖政府一直強調不缺電，但民間跟科技產業都很擔心電力不足，甚至詢問可否設立微型核電廠，即意味民間對缺電的擔心。

佳世達 光寶科

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