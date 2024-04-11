數統人才為什麼愈來愈搶手？ 電子、資訊業高層這樣說

「數統人才」愈來愈搶手！群聯電子台北研發處處長詹立翔11日表示，其實數學是科學之母，不論資料分析、統計數據彙整等都需要數統人才，隨著AI時代來臨，數統人才的優勢更被需要及突顯。

1111人力銀行今公布「數統人才就業現況」調查，詹立翔應邀出席，並做以上表示。詹立翔還指出，一般人以為Al可以協助做分析，但其實AI頂多僅能做七成，然而剩餘的三成就要仰賴數統人才透過fine tune將看似相同的資料數據，對應在不同產業，產生對應該權重的意義，群聯電子在fine tune領域已經耕耘多年，也歡迎數統人才加入，創造自我價值。

精誠資訊永續長暨人資長黃郁仁則談及精誠資訊在軟硬實力兩方面，所需要的人才。黃郁仁表示，軟實力的部分，第一個是溝通能力，未來的世界不是單打獨鬥的世界，而是群體合作。第二個是問題解決能力，耐磨和抗壓，這些都是企業所需的。此外，最重要的一件事，是如何擁有創新思維。

關於硬實力的部分，黃郁仁則提到，作為一個軟體公司，如果不是資工資管系背景，數理科系畢業的，希望可以擁有基礎的程式編程能力。或是可以透過企業實習來累積行業別的知識。重點是可以擁有思考，如何去協助客戶終端的使用者要什麼樣的環境，而不是在自己在實驗室裡面做出來的結果。

國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培則表示，數學系的學習過程重視邏輯思考，擅長以抽象思維解決不同領域的問題，因此數學系的學生可以勝任不同的職務，近年校方大力鼓勵跨領域學程，希望在課程之外把產業界帶進教室，解決產業問題，也讓數學系走出教室。

此外，輝達創辦人兼執行長黃仁勳過去也曾經在公開場合表示，AI是新的工業革命，在這個過程中「台灣正處於最中心的位置」，無獨有偶的，宏碁創辦人施振榮也明白指出，縱使台灣理工畢業生全投入台積電，可能仍無法滿足台積電的用人需求，呼籲台灣要從「非理工」領域找人，突顯國內科技業正面臨人才荒，對於理工人才需求已經外溢到周邊系所，預期也將帶動數學、統計學類背景人才身價看漲。