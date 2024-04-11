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MSCI報告：上市能源企業在實現COP28 短期能源轉型目標中發揮作用

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI永續發展中心最新研究顯示，全球電力企業成為焦點，如何加速向清潔能源轉型以實現在第28屆聯合國氣候變化大會上達成的短期目標，將備受關注。路透
MSCI永續發展中心最新研究顯示，全球電力企業成為焦點，如何加速向清潔能源轉型以實現在第28屆聯合國氣候變化大會上達成的短期目標，將備受關注。路透

MSCI永續發展中心（MSCI Sustainability Institute）最新研究顯示，全球電力企業成為焦點，如何加速向清潔能源轉型以實現在第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）上達成的短期目標，將備受關注。

最新MSCI《淨零追蹤報告》指出，按照當前的脫碳路徑，全球上市公司將使全球氣溫在本世紀內上升3°C，但加速能源轉型、完善自願性碳交易市場體系，在未來幾年有助推動脫碳進展。

上市公司肩負重任，將是各國履行COP28期間所簽署承諾的助力，將再生能源產能增至三倍：

●根據國際能源署《淨零排放路線圖》報告，截至2030年，上市電力公司將提供全球所需風電產能的43%和太陽能產能的15%。

●為取代發電燃料中的煤炭，僅中國大陸、印度和東南亞市場，就需要全球再生能源產能增加約三分之二。

●在成熟市場和新興市場中，分別有約35%和15%的公用事業企業，已設定到2030年增加再生能源產能，或在其燃料結構中提高再生能源比例的目標。

由於企業已逐步將其氣候承諾轉化為氣候行動，因此可更好評估其脫碳進度：

●38%企業的進展符合將氣溫升幅控制在2°C或以下的目標，另有11%的企業則符合1.5°C的溫控目標。

●按當前路徑，亞太地區的成熟市場和新興市場將在本世紀末分別升溫3.0°C和3.3°C。

●為了避免全球暖化帶來的嚴峻影響，上市公司的排放總量需要在明年達到高峰，並在2030年底之前每年減少約7%。

●近60%的上市公司已揭露範疇一和範疇二溫室氣體排放訊息，較兩年前提升16個百分點。

隨著自願性碳交易市場進一步完善與及規模化，該市場成為減排路徑之一：

●2024年第1季度數據顯示，碳信用額的每月平均價格為每噸二氧化碳當量4.7美元，較2023年第4季度下降4%。

●2024年第1季度所使用的碳信用額較去年同期增長10%，其中石油和天然氣公司及運輸公司是最大的使用者。

●隨著市場趨於穩定，2024年第1季度發行的碳信用額與上一季度保持一致，共計83.7公噸二氧化碳當量。

上市公司 再生能源

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