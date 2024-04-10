聯發科推達哥平台 要當 AI 發電機

迎接AI浪潮，聯發科（2454）除了讓自家晶片支援生成式AI功能，也同時開啟另一扇門，推出生成式AI服務平台「MediaTek DaVinci」，暱稱為「聯發科技達哥」，搭配其最新繁體中文大型語言模型MR BreeXe亮相，希望當AI發電機，輸出AI電力到企業每個角落，讓國內的企業能更容易跨過導入生成式AI的門檻。

達哥平台簡言之就是當企業想把生成式AI導入到公司內部工作流程，或是對外部提供的服務中，此平台提供可選擇方案與可插入的模組功能為基礎，然後可匯入企業專有的數據資料，組成為企業量身訂做的生成式AI平台方案。

聯發科表示，MediaTek Davinci 提供高整合度、高擴展性的開放平台，讓開發者可為各行業開發客製化生成式AI擴充外掛、助理等應用。這對於企業來說，能夠在資料安全的環境下，善用平台的豐富工具，提高生產力與競爭力。

達哥平台支援各類大語言模型，包含由聯發科自家聯發創新基地打造的繁體中文大語言模型MR BreeXe。該公司提到，MR BreeXe有節省運算資源、提升速度等優勢，再加上聯發創新基地的預訓練（pre-training）之後，不但在繁體中文測試項目超越GPT-3.5，並對台灣常見的地端應用特別進行優化，提升產業界使用生成式AI 與檢索增強生成（RAG）的體驗。

目前達哥生態系正持續擴大，聯發科指出，目前已有數十家加入MediaTek Davinci生態系，其中高科技業超過20家，消費品牌也超過10家，金融業已有6家，電信業也有3家，傳產也有5家。