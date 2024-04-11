台積吸人才？「幫各產業培育」

台積電近三年大舉徵才逾兩萬人，不少企業頻抱怨人才被台積電「吸光」，台積電資深副總經理侯永清昨天出席陽明交大舉辦的半導體高峰論壇表示，產業界若只著眼在小池塘互搶人，其實對任何產業都是傷害，他認為，面對少子化及人才短缺等議題，應要做大人才庫，把整個人力供應變成大水塘， 才是台灣未來要努力的方向。

侯永清舉例說，他帶設計部門時，就面臨到校園找一批為數不少的晶片設計人員，但最後絕大部分的人都跑到聯發科上班。他說，他好幾次到聯發科開會，結果進出聯發科的會議，他還得頻頻揮手致意，因為有很多人都曾是他的部屬；當然除了聯發科，還有跳槽到其他公司的人。

侯永清認為，台灣半導體產業不要只看一個小池塘裡你分得多或我分得少，這樣很不健康，是沒有前途的，應思考怎麼做才能把整個半導體人才庫做大，這才是正解。他說，如果只著眼你搶我的人，我搶他的人，這將對產業造成傷害。所以過去幾年，台積電結合很多公司向政府提出業界需要更多的半導體人才，甚至將人才培育更向下扎根，從高中做起或招攬女性人員投入，並擴大產學研合作案量及金額，目的就是營造更健康的產業環境。

從另一角度看，侯永清指出，每年離開台積電也有將近二、三千人，這些人到其他公司或其他產業，也等於台積電幫各產業訓練很多人，應從正向看待台積電對產業的貢獻。

侯永清說完，指著一同參與對談曾在台積電任職、現任鴻海Ｓ事業群總經理陳偉銘，就是最好的例子，引來現場哄堂大笑。後來宏碁集團創辦人施振榮跳出來幫台積電解圍，說宏碁現任董事長陳俊聖也是出身台積。