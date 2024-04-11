台積電歐亞業務資深副總經理侯永清：複製台灣半導體鏈 不容易

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理侯永清昨（10）日表示，台灣半導體產業優勢，在於是全球化、各國共同打造半導體完整生態系，不僅基礎完備，產學研合作緊密，還有政府行政效能，成就全球最具競爭力的地區，雖然很多國家都想發展自主半導體產業，但要籌建與台灣相近的半導體生態鏈，並不容易。

侯永清昨天出席陽明交大舉辦的半導體高峰論壇時，釋出上述看法。侯永清視為台積電中生代接班人之一，目前也擔任台灣半導體產業協會理事長。

侯永清強調，現在AI蓬勃發展，但半導體是AI的基本載具，必須有更強大的運算晶片，才能驅促AI未來發展。未來十年，幾乎找不到任何一項材料可以取代半導體，台灣半導體產業要維持競爭優勢，唯有持續研發，技術領先才能確保競爭優勢。技術研發靠的是人才，未來的課題應是持續研發和培育人才雙軌並進。

侯永清指出，台灣半導體產業的優勢，在於從IC設計、製造、封測、材料與工具 、零件等，串連出全球最有效率與進步的生態鏈，若有人或國家想籌建，並不容易。

另一方面，台積電近三年大舉徵才逾2萬人，不少企業頻抱怨人才被台積電吸光，侯永清也澄清，認為產業界若只著眼在小池塘互搶人，其實對任何產業都是傷害，他表示，做大人才庫， 把整個人力供應變成大水塘， 才是台灣未來要努力的方向。