聯發科單月重返500億元 月增逾三成帶動上季表現超越財測
聯發科（2454）昨（10）日公布3月合併營收重返500億元大關、達504.79億元，站上18個月高點，月增31.3%，帶動上季業績超越財測，優於預期。
聯發科3月合併營收年增17.5％；首季合併營收1,334.58億元，季增3%、年增39.5％，為六季來高點。聯發科原預估，以美元兌新台幣匯率1：31.2為計算基礎，首季營收落在1,218億至1,296億元之間。
聯發科先前預估，首季毛利率為47％加減1.5個百分點，全年毛利率可望維持在第1季毛利率目標範圍內。首季手機營收小幅季減，智慧裝置平台營收大致持平，電源管理IC相關營收則是季減。
市場估計，今年全球智慧手機市場僅成長個位數百分比，聯發科預期4月底舉行法說會，除了公布首季財報，預料也將釋出本季營運展望。
聯發科執行長蔡力行先前表示，今年將是成長的一年。憑藉領先的產品藍圖，聯發科積極與全球客戶合作，尋求在旗艦級手機晶片、無線連網、企業級特殊應用IC（ASIC）、車用電子及Arm架構運算等領域的成長機會。今年將持續推進這些新項目，其中幾項業務預計2025年底進入量產，看好2024年將是下一個成長階段的開始。
法人認為，由於整體手機產業庫存情形已明顯改善，今年聯發科的營運表現應可受惠產業需求回升，以及邊緣裝置導入更多AI功能的趨勢，AI手機將是今年市場賣點之一。另外，新興市場持續從4G升級到5G也是另一項重要推力。
聯發科昨日股價上漲35元，收1,195元。外資法人中止連九賣，反手買超，自營商連六買。
聯發科3月上旬股價表現勇猛，曾一度衝高到1,275元歷史新天價。
延伸閱讀
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言