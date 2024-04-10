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中天新聞台裁處案訴訟 NCC：再取得2件勝訴確定
外界關心NCC與中天新聞台間裁處案訴訟，NCC今天表示，近日再取得2件勝訴確定，整體而言，對中天新聞台的26件裁處案，其中16件處分確定裁處無誤、2件NCC敗訴，另外8件仍在訴訟中。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布臉書，就外界關心NCC與中天新聞台間裁處案訴訟，NCC近日再取得2件勝訴確定，一案為中天新聞報導稱網軍領10萬元，被法院認證「未經事實查證」，第二案為政論節目刻意廣告水神產品，也被法院認證為「節目廣告化」。
NCC表示，納入2件勝訴後，NCC對中天新聞台的26件裁處案，目前已有18件處分已確定，其中16件NCC勝訴確定及處分確定，2件NCC敗訴，其餘8件仍在訴訟中。
NCC呼籲，各新聞台應持續落實新聞查證及公平原則，以維護新聞專業的公正性。
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