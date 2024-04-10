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台積電發起員工捐款 設辦公室助花蓮災民修繕

中央社／ 新竹10日電

花蓮強震造成嚴重傷亡，台積電宣布，今天起發起員工募資捐款，台積電也將相對員工的捐款金額，捐出同樣的金額協助賑災，並在花蓮成立工地辦公室，接受有需要的民眾申請修繕。

台積電慈善基金會董事長張淑芬9日親自前往花蓮視察與關懷，台積電啟動一系列賑災舉措，今天起透過「i 公益平台」的捐款機制，發起員工募資捐款。

台積電同時啟動「matching program」，將相對員工的捐款金額，捐出同樣的金額賑災。此外，多家企業響應台積電的救災行動，用捐款支持花蓮賑災。

台積電還在花蓮市美崙清潔隊辦公室成立台積電工地辦公室，接受有需要、非紅黃單的民眾申請修繕。台積電表示，辦公室將於11日啟用，由公司派駐的志工接聽電話，針對需求清單進行了解，協助受災民眾盡快恢復原本的生活。

募資 台積電 捐款

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