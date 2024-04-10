快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

施振榮：台灣應善用半導體優勢 創造更大附加價值

中央社／ 台北10日電
宏碁創辦人施振榮。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
宏碁創辦人施振榮。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

宏碁創辦人施振榮10日參加陽明交大2024半導體高峰論壇，他表示「矽谷已經沒有矽，都在台灣島」，未來台灣應好好利用半導體的領先地位做為制高點，想辦法創造更大附加價值。

交大60年前率先創立電子、電物（電子物理）學系，為台灣半導體產業奠下基礎。為慶祝深耕半導體教育一甲子，今天特別舉辦「陽明交大2024半導體高峰論壇」，施振榮以大學長的身分親自出席。

施振榮回顧，台灣引領全球半導體產業典範轉移，如早期半導體業都是IDM（垂直整合製造商），從IC設計到製造一手包；於是大家討論，半導體業也應該要有中央廚房的概念，成就今天的「台積電模式」。

他說，矽谷過去是全球半導體生產製造的中心，但後來轉到日本，現在又轉移到台灣；而今天的矽谷，仍然是全球各種新科技最重要的發動機。施振榮表示，自己2016年就提出「東方矽文明」的概念，認為台灣應該以半導體優勢做為制高點，創造更大附加價值。

他認為，雖然世界從垂直整合走向垂直分工，還是要有人做虛擬整合的角色。80年代，台灣促成不做電腦的電腦公司，沒有晶圓廠的半導體公司；現在，自己正在推動不造車的車公司，不造船的船公司，就是希望以台灣既有的科技實力為基礎，把各種產業鏈、生態系串連起來，開創全球商機。

針對人才短缺問題，施振榮認為，台灣應該引進更多國際人才，可惜現在台灣的移民政策相對還不是那麼開放。像美國過去最大優勢就是吸納來自世界各地最優秀的人才，台灣現在也應該這麼做，可以想辦法磁吸印度、東南亞的優秀人才，為台灣所用。

半導體 施振榮

延伸閱讀

德國已經準備好了！德勒斯登喜迎台積電 環保大國怎搞定晶圓廠用水很兇這件事？

輔導機械、工具機！經濟部鎖定與半導體業合作 轉型設備及零件供應商

耶魯代表來台訪台積電、聯發科 驚嘆成AI晶片發展重鎮

新創要比氣長！施振榮：我創業年紀比張忠謀還大

相關新聞

群創證實將關閉南京模組廠 感謝該廠員工貢獻

陸媒報導，群創（3481）將關閉南京模組園區廠（該廠是併購自統寶光電所承接的中小尺寸面板模組廠），並將設備轉至寧坡廠，正...

施振榮：台灣應善用半導體優勢 創造更大附加價值

宏碁創辦人施振榮10日參加陽明交大2024半導體高峰論壇，他表示「矽谷已經沒有矽，都在台灣島」，未來台灣應好好利用半導體...

台灣半導體維持優勢要件 台積電：持續研發技術領先

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清今天表示，半導體在未來10年不會被取代，是推動AI的基本載具。台灣半導體產業的競爭優勢是...

一秒內製作出3D形狀！NVIDIA生成式AI研究大突破

NVIDIA的研究人員在最新的文字轉3D生成式人工智慧（AI）模型中注入了雙倍的加速力量，該模型被稱為LATTE3D。N...

日月光捐款1000萬元 協助花蓮大地震重建工程

花蓮近海於4月3日發生規模7.2地震，造成嚴重災情，全球封測龍頭日月光投控（3711）今日表示，將捐款新台幣1,000萬...

眾福科搶攻高階遊艇及大型郵輪市場 紐倫堡首度亮相59吋高階海圖儀

戶外專業顯示解決方案商眾福科（3168）參加2024年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World），首度亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。