業界領袖共聚半導體高峰論壇 展望台灣未來發展

近年來，全球半導體產業在歷經晶片戰爭、疫情斷鏈、以及人工智慧（AI）狂潮的衝擊與挑戰後，也隨之出現更多新機會。半導體產業作為科技領域的重要支柱之一，人才培育刻不容緩。為了培育優秀人才，推動半導體產業的積極發展，國立陽明交通大學再次扮演領頭羊的角色，號召並攜手五位在半導體科技界的校友宏碁（2353）集團創辦人施振榮（電子工程57級、電子所60級）、台積電（2330）資深副總經理侯永清（控制工程72級）、新思科技全球副總裁李明哲（電信工程74級）、鴻海（2317）半導體事業群總經理陳偉銘（EMBA 95級）、聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州（電子工程80級、電子所82級）等，舉辦「2024半導體高峰論壇」，共同探討產業未來發展趨勢及人才培育策略。

承傳60年 跨足新紀元：陽明交大半導體教育的里程碑

民國53年陽明交大的前身國立交通大學率先成立「電子工程學系」和「電子物理學系」培育的半導體人才奠定今日台灣科技業的基礎。再於104年率先成立全國第一個以半導體產業為導向之國際化學院─「國際半導體產業學院」，以既有的電子、材料、機械教學研究為基礎，建立橫跨電機學院（電子、電機）、工學院（材料、機械）、以及理學院（電子物理、應用化學）之垂直整合跨領域學院，為培育全球半導體專業人才奠定了堅實的基礎。

民國110年，陽明交大為回應半導體人才培育需求，成立「產學創新研究學院」，為台灣第一個申請並獲准成立的國家重點領域研究學院；並於112年8月成立「半導體工程學系」籌備處，擴大半導體科技人才培育與前瞻研究，標誌著陽明交大半導體教育邁入全新的里程碑。

今年適逢電子、電物邁入一甲子，陽明交大特舉辦「2024半導體高峰論壇」以及「電.念－電機、電物60週年特展」。除了見證及表彰陽明交大眾多傑出校友在半導體領域的卓越成就，也藉此機會激勵在半導體人才培育和產學研究上的持續努力，以因應產業的多元需求。透過論壇的多元討論，我們也期望能夠尋找出鞏固臺灣在新興科技產業關鍵地位的方法。

智慧交匯 協力開拓未來：半導體產業資深領袖引航

今天論壇聚焦探討台灣半導體產業的「持續競爭之關鍵」和「人才培育與留才策略」等重要議題。此外，五位來自半導體產業的資深領袖也將分享他們的學習心得和職涯經歷，為參與者帶來更深入的啟發與思考。

4月10日的論壇邀請到宏碁集團創辦人兼智榮基金會董事長施振榮先生、台積電資深副總經理兼台灣半導體產業協會理事長侯永清先生、新思科技全球副總裁兼台灣新思科技董事長暨總經理李明哲先生、鴻海科技集團S事業群總經理陳偉銘先生以及聯發科技股份有限公司總經理兼營運長陳冠州先生等五位業界資深領袖參與。論壇將由鼎勲電機教育基金會董事長兼產業趨勢專家林宏文先生擔任引言人，共同探討半導體產業未來的發展方向，為業界帶來深度思考與價值洞見。

4月6日至4月28日舉辦的「電.念－電機、電物60週年特展」，也以「電念」之名，既展示半導體等高科技研發的源起和發展，也融匯電機、電物兩系系史。展覽中呈現畢業校友的傑出成就與努力身影，同時展出百餘件珍貴文物，見證創校時期的篳路藍縷，以及電機、電物二系這一甲子的卓越貢獻。