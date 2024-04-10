研調：DRAM廠陸續恢復生產 預估對第2季總DRAM位元產出影響低於1%

看403震後對DRAM產業的影響，研調機構TrendForce 10日發布的報告指出，各供應商所需檢修及報廢晶圓數量不一，且廠房設備本身制震能力均能達到一定的抗震效果，因此整體衝擊較小，預期本次地震對第2季DRAM產出位元影響仍可控制在1%以內。

TrendForce表示，包括美光、南亞科（2408）、力積電（6770）、華邦電（2344）等廠商，均大致恢復100%的產線運作，其中僅有美光已經轉進至先進製程，多為1alpha與1beta nm，估對整體DRAM產出位元占比影響較高，其餘台灣DRAM廠仍停留在38、25奈米，產出占比相對小。

TrendForce進一步說，403震後DRAM合約與現貨市場同步都出現廣泛性的停止報價，截至目前現貨已大致恢復報價，合約價則尚未全面啟動。

在Mobile DRAM方面，TrendForce點出，當日美光、三星通知全面停止報價，截至4月8日均沒有更新表態；SK海力士（SK hynix）則逆勢操作，當日下午對部分智慧型手機客戶進行報價，希望透過提前報價獲取更多市占，TrendForce對於第2季Mobile DRAM合約價維持先前預期，季漲幅約3-8%。

Server DRAM方面，由於美光受地震災損影響多集中在先進製程，故TrendForce仍不排除美光的Server DRAM最終成交價可能上升，後續價格走勢仍待觀察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投產與TSV產線位於日本廣島，故供給或價格方面並無變化。

現貨市場方面，TrendForce強調，已經有部分模組廠如金士頓（Kingston）與威剛（ADATA）重啟報價，尚未出現漲價，預計地震影響對於推升價格的幫助有限。

整體來說，由於DDR3庫存量較少，價格尚有漲價空間，DDR4與DDR5庫存相對充足，加上買氣清淡，地震所造成的連日小漲格局，推估將在幾天內回歸正常。