搶攻邊緣 AI 市場 ARM 推出新一代 Ethos-U NPU

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
Arm台灣總裁曾志光。記者鐘惠玲/攝影
Arm台灣總裁曾志光。記者鐘惠玲/攝影

搶攻物聯網市場，矽智財(IP)大廠安謀(Arm)宣布，推出新一代 Ethos-U NPU 及全新物聯網參考設計平台，以加速推進邊緣 AI 發展進程。

Arm推出 Ethos-U85 NPU，強調是其迄今效能最高且效率最佳的 Ethos NPU 產品。Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 表示，隨著邊緣AI的部署規模持續擴大，IC 設計業者必須應對日趨複雜的系統和軟體、不斷激增的 AI 效能需求，以及加速產品上市進程的壓力。同時，軟體開發人員需要更加一致、簡化的開發體驗，並能更輕鬆地與新型的 AI 框架及函式庫整合。此次 Arm 推出的新技術，可滿足加速邊緣 AI 部署不斷成長的要求。

同時，Arm強調，與上一代產品相比，Ethos-U85 效能提升四倍，功耗效率提高 20%。隨著微處理器被部署到如工業機器視覺、穿戴式裝置和消費性機器人等更多高效能的物聯網系統中，Ethos-U85 專為與 Armv9 Cortex-A CPU 相結合而設計，以加速處理機器學習 （ML）任務，並為更廣泛的、更高效能的裝置，提供高效率的邊緣推理能力。

Arm Ethos NPU 系列產品已有超過 20 家授權合作夥伴，其中Alif Semiconductor 與英飛凌是Ethos-U85 NPU 的早期採用者。

AI Arm 物聯網

延伸閱讀

MLB／大谷化身茂野吾郎左手飆156公里火球？有球迷信以為真

光寶科、瑞昱 四檔俏

產學界看生成式AI的應用與挑戰／劉峻誠： NPU 的性價比最高

Arm加速佈局車用晶片 推出新一代處理器IP與開發平台

相關新聞

台積電「一個人武林」恐趕跑美系外資？ 金管會提2點說明

台積電（2330）在台股續上演「一個人武林」，一旦在90天內有逾半交易日，占台股權重均突破三成，將會被美國認定為「窄基指...

Arm推出及全新物聯網參考設計平台 加速推進邊緣AI發展進程

Arm今日宣布推出新一代Ethos-U85 NPU，是其迄今效能最高且效率最佳的 Ethos NPU 產品，以及全新物聯...

台灣戴爾：AI伺服器需求強勁GPU供貨時間大幅改善

戴爾（DELL）通吃人工智慧（AI）商機，台灣戴爾總經理廖仁祥9日指出，目前公司在台灣市場伺服器訂單很多、需求強勁，主要...

聯發科打造的達哥繁中生成式AI 超越GPT3.5

IC設計大廠聯發科 (2454）不單只是會設計晶片，今日正式推出生成式AI服務平台 MediaTek DaVinci，也...

愛德萬新執行長Douglas Lefever上任 吉田芳明轉任董事長

半導體測試設備領導供應商愛德萬測試 (Advantest Corporation) 日前宣布，企業副總暨集團營運長Dou...

英特爾推出第三代Gaudi 3加速器 將打通生成式AI應用瓶頸

英特爾今日在2024願景日（Vision 2024）客戶暨合作夥伴大會上，推出第三代 Gaudi 3加速器，為企業生成式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。