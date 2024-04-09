Arm推出及全新物聯網參考設計平台 加速推進邊緣AI發展進程

Arm今日宣布推出新一代Ethos-U85 NPU，是其迄今效能最高且效率最佳的 Ethos NPU 產品，以及全新物聯網參考設計平台— Arm Corstone™-320，以加速實現語音、音訊和視覺系統的部署。

Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 表示：「隨著邊緣人工智慧（AI）的部署規模持續擴大，IC 設計業者必須應對日趨複雜的系統和軟體、不斷激增的 AI 效能需求，以及加速產品上市進程的壓力。同時，軟體開發人員需要更加一致、簡化的開發體驗，並能更輕鬆地與新型的 AI 框架以及函式庫整合。此次 Arm 推出的新技術滿足了加速邊緣AI部署不斷成長的要求。從新創企業到全球最大的微控制器廠商，每家企業都將 Arm 技術視為首選平台，以建構其從雲端到邊緣的 AI 解決方案。」

Arm表示，與上一代產品相比，Ethos-U85 效能提升四倍，功耗效率提高 20%，同時，其MAC單元可從 128 個擴展到 2,048 個（1GHz 時脈實現4 TOPs），能夠為例如工廠自動化和商用監視器或智慧家庭攝影機等需要更高效能的應用提供有力的支援。Ethos-U85 提供了相同的一致工具鏈，因此合作夥伴能夠利用現有的軟體投資，讓軟體工程師以及開發人員能夠快速上手。更重要的是，全新 Ethos-U85 NPU 也支援 TensorFlow Lite 和 PyTorch 等AI框架。

Alif Semiconductor 聯合創辦人暨總裁 Reza Kazerounian 表示，「新一代邊緣AI應用的ML工作負載需要以節能的方式提供高效能表現。Alif 是業界第一家推出基於Arm Cortex-M55和Ethos-U55 的邊緣AI解決方案的企業，我們非常高興並期待Arm再次推出全新的 AI 技術，Ethos-U85 NPU，它將為我們新一代 Ensemble 系列微控制器和融合處理器帶來所需的運算效能，協助實現未來邊緣 AI 和視覺應用場景。」

英飛凌工業 MCU、物聯網、無線和運算業務資深副總裁 Steve Tateosian 表示，「邊緣AI應用場景日趨複雜，想要把握AI時代的機遇離不開安全、高效能的運算系統。我們期待在與 Arm 長期的合作夥伴關係基礎上，透過 Arm Ethos-U85 及其對邊緣 AI 部署所提供的 Transformer 架構支援，進而讓這些複雜的系統成為可能。」